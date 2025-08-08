Doch nicht schwanger: Katja Krasavice kündigt neue Single an

Katja Krasavice (28) sorgte jüngst bei ihren Fans für große Verwirrung. Die Rapperin postete einen kurzen Videoclip auf Instagram, in dem sie sich über ihren nackten, gewölbten Bauch streicht – ihre Follower vermuteten direkt eine Schwangerschaft. Doch wenig später klärte die "Bo$$ Bitch"-Interpretin auf: "Foodbaby. Meine Hörprobe zur ersten Single kommt diesen Sonntag, 12 Uhr", kommentierte sie ihren Post. Katjas Fans finden die Aktion nicht so witzig. So wettert ein User: "Kein Hate! Ich liebe sie, aber wenn das nicht stimmt, bin ich raus... darüber macht man keine Witze…" und ein weiterer meint: "Sorry, das ist mittlerweile so geschmacklos geworden, falls das wirklich Fake ist. Genauso wie Kim Virginia… keinem mehr eine Plattform bieten."

Auch die Promiflash-Leser finden die Aktion unangemessen, wie eine aktuelle Umfrage zeigt vom 8. August. Insgesamt 85 Prozent [Stand: 21.23 Uhr] sind enttäuscht von Katja und ihrem Beitrag. Sie sind der Meinung, dass man so nicht mit seinen Fans umgeht. Nur 15 Prozent der Leser finden es lustig, dass die 28-Jährige das Video als PR-Gag nutzt – immerhin sei das auch nicht das erste Mal, dass sie ihre Anhänger überrascht.

Auf ein Babybauchfoto von Katja müssten Fans wohl lange warten: Die ehemalige DSDS-Bekanntheit hat sich nämlich gegen eine leibliche Mutterschaft ausgesprochen – sie möchte "niemals" ein eigenes Kind austragen. "Kein Mann wird es jemals schaffen, mir ein Baby anzuhängen, was ich für ihn neun Monate austrage. Niemals wird das passieren!", betonte sie erst kürzlich wieder in ihrer Instagram-Story und fügte hinzu: "Lieber gebe ich mein Geld für andere Kinder, die Hilfe brauchen, aus, als wie eine Egoistin ein weiteres Kind in so eine dreckige Welt zu setzen."

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, August 2025

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, Rapperin

Instagram / katjakrasavice Katja Krasavice, März 2024