An ihn ist "Polizeiruf"-Star Gisa Flake glücklich vergeben

Gisa Flake (39) ist nicht nur beruflich erfolgreich, sondern auch privat rundum glücklich. Der Grund dafür ist wohl unter anderem ihr Partner. Seit zehn Jahren ist sie mit dem Schauspieler Knud Riepen (44) liiert. Das Paar lebt in Berlin und hält seine Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Auf ihren Social-Media-Profilen teilen die beiden allerdings doch ab und an mal ein gemeinsames Foto. Humor scheint für die beiden im Alltag dazuzugehören, wie die Schnappschüsse zeigen. Gisa verriet bei "Inas Nacht", dass es zwischen ihr und Knud von Anfang an "heftig" gewesen sei und sie beide schon früh entschieden hätten, in einer festen Beziehung zu sein.

Kennengelernt haben sich die beiden bei der gemeinsamen Arbeit an einem Filmprojekt. Bei einem improvisierten Dreh als Polizist und mordende Diskuswerferin sprühten die Funken. Gisa erinnert sich in der Talkshow "Riverboat" schmunzelnd daran, wie sie Knud kurzerhand auf einen Tisch warf, um eine langweilige Szene aufzupeppen. Seitdem unterstützen sie sich nicht nur privat, sondern auch beruflich. "Man vertraut sich blind, beide nehmen den Job ernst, man ist immer gut vorbereitet, weil man zusammen den Text lernt", schwärmte Gisa.

Neben ihrer beruflichen und kreativen Partnerschaft sorgt Knud auch dafür, dass Gisas Selbstbewusstsein gestärkt wird. Im Interview mit Bunte erzählte Gisa, dass ihr Partner sie mit liebevollen Worten und Gesten darin unterstützt, sich in ihrem Körper wohlzufühlen. "Und dann war da auf einmal mein phänomenaler Freund, der mir immer wieder sagte: 'Das, was du spielst, bist nicht du. Du bist sexy. Du bist weiblich. Ich liebe alles an dir'", plauderte die 39-Jährige voller Stolz aus.

Instagram / gisaflake Gisa Flake im August 2024

Instagram / knud_riepen Knud Riepen im Mai 2022

Instagram / gisaflake Knud Riepen und Gisa Flake , 2022