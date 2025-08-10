Das war Anne Wünsches verrückteste Erfahrung als Erotikmodel

Anne Wünsche (33) hat kürzlich über einige ungewöhnliche Erfahrungen als Erotik-Content-Creatorin gesprochen. In einem Interview mit BestFans verriet sie, dass einer der kuriosesten Wünsche eines Fans darin bestand, auf einem Luftballon zu sitzen, bis er platzt – und das vollständig bekleidet. Obwohl sie diese Anfrage als amüsant bezeichnete, lehnte sie die Umsetzung ab, da es nicht zu der Art von Content passte, die sie anbieten wollte. Eine weitere Anfrage beinhaltete die Rolle einer älteren Schwester, was sie ebenfalls höflich ausschlug.

Doch nicht nur online begegnet Anne skurrilen Situationen. Eine unangenehme Begegnung hatte sie kürzlich in einem Berliner Café, das sie selbst betreibt. Ein fremder Mann stand plötzlich in der Tür und schien sie mit einer absurden Geschichte zu konfrontieren. Er war sich sicher, dass sie seit Monaten miteinander geschrieben hätten, Pläne für eine gemeinsame Zukunft geschmiedet hätten und eine heimliche Affäre miteinander hätten. Erst nach kurzer Zeit stellte sich heraus, dass er Opfer eines Fake-Profils geworden war, das sich als Anne Wünsche ausgab. "Das tat mir wirklich leid", erklärte die dreifache Mama.

Für ihre Entscheidung, als Erotikmodel tätig zu sein, wird Anne oft heftig angefeindet im Netz. Davon lässt sich die Berlinerin jedoch nicht beeindrucken und gründete vor Kurzem sogar eine Agentur, um anderen Frauen beim Einstieg in die Branche zu unterstützen. "Hör auf, dein Leben so zu leben, dass andere damit zufrieden sind – und fang an, deinen eigenen Weg zu gehen. Wenn du das Gefühl hast, dass dieser Job dich erfüllt, dann trau dich. Sei anders. Sei mutig", betonte Anne in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt.

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Mai 2025