Bodyshaming: So geht Victoria Swarovski mit Kritik um

Victoria Swarovski (31), bekannt als Moderatorin von Shows wie Let's Dance und "Top Dog Germany", sprach in einem Interview mit RTL offen über Kritik an ihrer Figur und den Umgang mit Bodyshaming. Als öffentliche Person bleibt sie von Kommentaren in den sozialen Medien nicht verschont, wobei vor allem ihr Gewicht häufig Thema ist. "Natürlich liest man sich die Kommentare durch. Man möchte ja schon auch wissen, was die Leute da draußen sagen", erklärte die 31-Jährige. Sie betonte jedoch, dass sie sich in ihrem Körper wohlfühle, auch wenn einige sie als "zu dünn" bezeichneten.

Besonders in intensiven Arbeitsphasen, wie während der "Let's Dance"-Monate, verliert sie meistens ein paar Kilogramm, da der Stresspegel hoch ist und sie viel unterwegs ist. Über ihre Gesundheit müsse sich jedoch niemand Sorgen machen, betonte Victoria. Solange sie sich gut fühle und gesund bleibe, sieht sie keinen Grund, sich wegen ihrer Figur Sorgen zu machen. "Okay, vielleicht sagt der eine oder andere, ich bin zu dünn, aber ich selbst fühle mich halt wohl in meinem Körper", stellte sie klar. Die Moderatorin habe gelernt, solche Kritik nicht mehr zu sehr an sich heranzulassen.

Victoria, die aus der berühmten Swarovski-Familie stammt, ist überzeugt, dass ihre Souveränität mit den Jahren und den Erfahrungen gewachsen ist. "Das ist mein Leben, es ist mein Körper", erklärte sie gelassen. Für sie ist es entscheidend, mit sich selbst im Reinen zu sein. Negative Kommentare nimmt sie zwar bewusst wahr, lädt sie aber nicht emotional auf. Ihre gelassene Haltung dürfte viele Fans inspirieren, die dem täglichen Druck und den Erwartungen in sozialen Medien ausgesetzt sind. Sie zeigt, dass Selbstakzeptanz der Schlüssel zu einem glücklichen Leben ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski im April 2024 bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Victoria Swarovski beim Deutschen Fernsehpreis 2024