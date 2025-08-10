"Kackvogel": Lisha schießt scharf gegen Kim Virginia Hartung

Kim Virginia Hartung (30) hat angekündigt, bald wieder im Fernsehen zu sehen zu sein. Fans spekulieren, dass sie möglicherweise an der neuen Staffel von Promi Big Brother teilnehmen wird. Doch diese Nachricht sorgt nicht überall für Freude. Besonders empört zeigt sich ihre ehemalige Reality-TV-Kollegin und einstige Freundin Lisha (39), die auf Instagram scharf gegen Kim schoss. In ihrer Story bezeichnete sie Kim als "verlogenen Münchhausen-Kackvogel" und fügte hinzu: "Bete, dass ich nicht da bin!" Lisha spielte damit vermutlich auf das Münchhausen-Syndrom an, eine psychische Störung, bei der Betroffene Krankheiten vortäuschen, um Aufmerksamkeit zu erhalten.

Lisha ist mit ihrer Abneigung gegen eine TV-Teilnahme von Kim Virginia nicht allein. Nach diversen Skandalen in der Vergangenheit wünschen sich viele Kritiker, Kim nicht weiter auf dem Bildschirm zu sehen. Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram machten die User ihrem Ärger Luft. "Ich finde es von den Sendern unverantwortlich, jemanden mit solchen offenen Ungereimtheiten einen Job, eine Plattform usw. zu geben", meinte ein verärgerter Nutzer.

Kim hat in der Vergangenheit bereits für reichlich Zündstoff gesorgt. Besonders ihre Schilderungen über eine angebliche Schwangerschaft und eine Stillgeburt waren ein kontroverses Thema, an dem sich nicht nur Lisha, sondern auch viele Zuschauer stießen. Kritiker werfen der Reality-TV-Darstellerin vor, mit dramatischen Geschichten Aufmerksamkeit erzeugen zu wollen. Auch Lishas Forderungen, mit Beweisen für transparentere Aufklärung zu sorgen, blieben bisher unerfüllt.

Collage: ProSieben/Nikola Milatovic, Getty Images Collage: Lisha und Kim Virginia Hartung

Instagram / lishaandlou_the_originals Lisha,TV-Bekanntheit

Imago Kim Virginia Hartung, 2024