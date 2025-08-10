Selena Gomez erscheint in rotem Kleid zu Lil Dickys Hochzeit

Selena Gomez (33) sorgte am vergangenen Samstag für Aufsehen bei der Hochzeit des Rappers und Comedians Lil Dicky und seiner Verlobten Kristin Batalucco. Die Sängerin erschien zu den luxuriösen Feierlichkeiten am Meer in einem roten Neckholder-Kleid mit passenden Pumps – eine Outfit-Wahl mit Zündstoff. Denn in vielen westlichen Kulturen gilt Rot als No-Go auf Hochzeiten, da es das Brautpaar in den Hintergrund drängen könnte und Gerüchte um eine mögliche Affäre mit dem Bräutigam auslösen kann.

Die Braut selbst schien allerdings gelassen zu reagieren. Begleitet wurde Selena von ihrem Verlobten Benny Blanco (37), der in einem lässigen blauen Trainingsanzug, schwarzen Sandalen und auffälligen Goldketten überraschte. Lil Dicky und Benny sind schon seit Jahren eng verbunden und haben bereits oft zusammengearbeitet. Benny trat in mehreren Episoden von Lil Dickys Serie "Dave" auf, während Lil Dicky in Bennys Musikvideos wie "Graduation" und "I Found You" zu sehen war.

Privat steckt Selena selbst mitten in den Hochzeitsvorbereitungen: Im Dezember 2024 hielt Benny während eines romantischen Picknicks um die Hand des Popstars an. Insider berichten, dass die Musiker von einer Gartenhochzeit mit ihren Freunden und ihrer Familie träumen. Obwohl sie momentan noch eigene Projekte verfolgen und deshalb die Hochzeitsplanung etwas hinten ansteht, ist Selena voller Vorfreude. "Ich könnte nicht aufgeregter sein. Ich war mir noch nie so sicher bei etwas", schwärmte die "People You Know"-Interpretin vor wenigen Tagen im Podcast "Therapuss" von dem bevorstehenden Ereignis.

Getty Images Selena Gomez im Mai 2024

Instagram / selenagomez Kristin Batalucco und Selena Gomez im August 2025

Getty Images Benny Blanco and Selena Gomez im April 2025