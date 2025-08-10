Carolina Peukmann hat gleichzeitig Oma und Hund verloren

Carolina Peukmann (34) verrät im Gespräch mit Promiflash, dass sie seit langer Zeit wieder glücklich ist und das trotz zweier Schicksalsschläge: Innerhalb kurzer Zeit musste sich die Sängerin sowohl von ihrer peruanischen Oma Hilde als auch von ihrem elfjährigen Hund Kollege verabschieden. Ihre Oma, die sie liebevoll "Omi de Lima" nannte, wurde 94 Jahre alt, während Kollege Carolina seit seiner Welpenzeit begleitet hatte. "Auch wenn beide Tode vorhersehbar waren, macht es dennoch etwas mit einem, wenn diese Seelen gehen", erzählte sie. Besonders der Abschied von ihrer Oma traf sie, da sie trotz der räumlichen Trennung ein sehr enges Verhältnis hatten.

Die Nachricht vom Tod ihrer Oma erfuhr Carolina unglücklicherweise nicht von ihren engsten Verwandten. "Leider habe ich vom Tod meiner Oma erfahren, weil die Frau meines Cousins mir ihr Beileid ausgesprochen hat. Ich wusste von nichts. […]. Ich habe dann meinem Bruder geschrieben, der extra vor Ort war: ‘Wie geht es Omi?’ Dann antwortete er, dass sie von uns gegangen ist", verriet die ehemalige Köln 50667-Darstellerin im Promiflash-Interview. Ihrer Oma fühlt sich Carolina nach wie vor emotional verbunden – insbesondere durch eine Kette mit dem Inka-Symbol "Tumi", die für Schutz, Weisheit und Stärke steht und ihr einst von ihrer Großmutter geschenkt wurde. Aktuell lässt Carolina die Kette bei einer Goldschmiede in Köln reparieren, da diese von einem Hund, den sie auf Mallorca vorm Überfahren gerettet hatte, zerrissen wurde. Die Bedeutung dieses Schmuckstücks kann sie kaum in Worte fassen: "Ich habe immer gesagt: ‚Andere haben Tattoos, die sie nicht abnehmen können. Die Kette ist mein Tattoo.'"

Trotz des Schmerzes sieht Carolina den Verlust als das Ende eines Lebensabschnitts und zugleich den Beginn eines neuen Kapitels. Besonders rührend ist ihre Einstellung zum Tod ihres Hundes Kollege: "Ich glaube, Kollege 'entschied' den Zeitpunkt seines Todes, weil er fühlte, dass ich jetzt 'in guten Händen' bin und er nicht mehr auf mich aufpassen muss." Mit viel Lebensmut und Zuversicht geht die ehemalige Miss Germany den nächsten Schritt ihres Lebens an.

Purple Lemon Tree GmbH Carolina Peukmann und ihre Oma Hilde

Purple Lemon Tree GmbH Carolina Peukmanns Hund Kollege