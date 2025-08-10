Neues Terrain: Wird Timothée Chalamet nun zum Actionhelden?

Timothée Chalamet (29), bekannt für seine Rollen in Filmen wie "Call Me By Your Name" und den "Dune"-Filmen, wagt sich offenbar auf neues Terrain. Der Schauspieler soll gemeinsam mit Regisseur James Mangold (61) an dem Actionthriller "High Side" arbeiten. Laut einem Bericht von Deadline basiert das Projekt auf einer unveröffentlichten Kurzgeschichte von Jaime Oliveira und verspricht motorisierte Spannung pur. Timothée Chalamet, der bisher eher durch anspruchsvolle Dramen oder Sci-Fi-Blockbuster glänzte, könnte mit diesem Film eine völlig neue Fanbasis ansprechen.

Die Handlung von "High Side" klingt bereits vielversprechend: Ein MotoGP-Rennfahrer namens Billy muss nach einem schweren Unfall seine Karriere beenden, gerät aber durch seinen Bruder Cole in die Welt des Verbrechens. Als Fluchtfahrer bei zunehmend riskanten Coups wird Billy bald nicht nur von seinen eigenen Ängsten, sondern auch vom FBI gejagt. James Mangold, der durch Filme wie "Le Mans 66 – Gegen jede Chance" und "Logan – The Wolverine" bewiesen hat, dass er actionreiche Geschichten meisterhaft auf die Leinwand bringen kann, könnte mit Timothée an seiner Seite erneut für Furore sorgen. Die Produktion befindet sich Berichten zufolge noch in einer frühen Phase.

Für Timothée Chalamet wäre es ein markanter Schritt, da er bisher durch Filme wie "The French Dispatch" oder "Bones and All" das Publikum eher mit emotionaler Tiefe und künstlerischem Anspruch überzeugte. Dennoch hat er sich in Blockbustern wie "Dune" auch schon als charismatischer Leinwandheld etabliert. Ein bekannter Kollege, Leonardo DiCaprio (50), soll ihm einst den Rat gegeben haben, Comicverfilmungen und harte Drogen zu meiden. Vom Actiongenre sprach er jedoch offenbar nicht. Wie Timothée selbst in dieser neuen Rolle für Adrenalin sorgen wird, bleibt abzuwarten, doch Hollywood schaut schon jetzt gespannt auf die Entwicklung dieses Projekts.

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

James Mangold und Hugh Jackman (Mitte) in Tokio

Getty Images Timothée Chalamet bei den Oscars 2025