Über Management: Paco Herb kündigte Tim Kühnel Freundschaft

Reality-TV-Star Paco Herb hat die Freundschaft zu seinem einstigen engen Freund und Kollegen Tim Kühnel abrupt beendet. Wie Tim im Podcast "Blitzlichtgewitter" enthüllte, erfuhr er von der Entscheidung nicht einmal direkt, sondern über Pacos Management. "Er hat den Kontakt quasi übers Management eingefroren bzw. gesagt, er möchte privat mit mir nichts mehr zu tun haben", erklärte der Realitystar. Dabei hatten die beiden früher regelmäßig miteinander gesprochen, gemeinsame Unternehmungen genossen oder einfach nur telefoniert. Nun herrscht Funkstille zwischen den ehemaligen Freunden.

Besonders verwirrend für Tim: Der Grund für Pacos plötzlichen Rückzug bleibt ihm ein Rätsel. Trotz ihrer engen Bindung in der Vergangenheit hat der 29-Jährige keine Erklärung geliefert, warum er die Freundschaft beendete. Nach der Trennung versuchte Paco zwar, per Instagram-Nachricht wieder Kontakt aufzunehmen, doch Tim ignorierte diese Botschaft demonstrativ. Der Love Island-Star ist der Meinung, dass ein klärendes Gespräch von Angesicht zu Angesicht angebracht wäre, wie er im Podcast deutlich machte: "Wenn du ein Problem hast, dann ruf mich an und wir reden darüber, wie zwei erwachsene Menschen." Ein solches Gespräch hat jedoch bis heute nicht stattgefunden.

Tim ist nicht der einzige Realitystar, mit dem Paco Stress hat. Auch zwischen ihm und TV-Casanova Yasin Mohamed (34) herrscht dicke Luft. Bei der diesjährigen The 50-Staffel verriet Yasin, dass Paco während ihrer Freundschaft etwas mit seiner Ex-Freundin Alicia Costa Pinheiro hatte. Pacos Verhalten bezeichnete Yasin als "Hochverrat" und fiel ihm aufgrund dieser Geschichte während der Show in den Rücken.

Anzeige Anzeige

Instagram / paco_hrb Paco Herb und Tim Kühnel, 2021 auf Capri

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Tim Kühnel, Teilnehmer von "Good Luck Guys"

Anzeige Anzeige

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Yasin Mohamed und Paco Herb, "The 50"-Stars

Anzeige