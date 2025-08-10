So kurz ist Priscilla Presleys Cameo in "Die nackte Kanone"

Priscilla Presley (80) hat ihre Fans mit einer unerwarteten Überraschung begeistert: In der 2025 veröffentlichten Neuauflage von "Die nackte Kanone" kehrte sie für einen kurzen Gastauftritt als Jane Spencer zurück. In der Szene wird das Publikum mitten in ein MMA-Turnier an Silvester katapultiert, bei dem Frank Drebin Jr., gespielt von Liam Neeson (73), ein unvergesslicher Fauxpas unterläuft – seine Hose rutscht herunter und entblößt seinen nackten Hintern – live im Fernsehen und vor Publikum. In diesem absurden Moment schwenkt die Kamera zu Jane, die fassungslos vor dem Fernseher sitzt. Obwohl Priscillas Rolle in dieser Szene keinen Dialog hatte, sorgte ihr überraschendes Erscheinen dennoch für Begeisterung bei den Fans der Kultfilmreihe.

Mit diesem Cameo kehrt Priscilla, die bereits in den ersten drei "Die nackte Kanone"-Filmen an der Seite von Leslie Nielsen spielte, zu einer ihrer ikonischsten Rollen zurück. Ihr kurzer Auftritt wirft zugleich ein nostalgisches Licht auf die ursprüngliche Geschichte der Figuren Jane und Frank, die im dritten Teil von 1994 ein gemeinsames Kind bekamen – Frank Drebin Junior. Dass ausgerechnet Liam Neeson mit seinen 73 Jahren die Rolle des Sohnes übernimmt, fügt sich auf herrlich absurde Weise in die Logik der Reihe ein und unterstreicht den typischen Humor der Filme. Umso überraschender wirkt Priscillas Mitwirken, da sie eine Rückkehr lange Zeit kategorisch ausgeschlossen hatte.

Priscilla erinnerte sich in Interviews häufig an die Dreharbeiten der Originalfilme und schwärmte von der Zusammenarbeit mit Leslie Nielsen, der 2010 verstarb. "Es war schwer, eine Szene mit ihm durchzustehen. Wir haben immer so viel gelacht", erzählte sie Ende 2024 nostalgisch gegenüber Collider. Trotz ihrer anfänglichen Skepsis gegenüber einem Reboot scheint ihr dieser Cameo nicht nur den Fans, sondern auch ihr selbst einen besonderen Moment der Rückkehr zu einem ihrer wohl bekanntesten Engagements beschert zu haben.

Getty Images Priscilla Presley, November 2024

Getty Images Liam Neeson im Oktober 2018 in New York City

Getty Images Priscilla Presley im Juni 2024