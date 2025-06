"Grill den Henssler"-Star Heinz Horrmann ist verstorben

Heinz Horrmann, bekannt als Juror der TV-Shows "Die Kocharena" und Grill den Henssler, ist im Alter von 82 Jahren in seinem Zuhause in Berlin verstorben. Der renommierte Hotel- und Restaurantkritiker wurde am Donnerstagmorgen leblos in seinem Bett gefunden. "Er war nicht krank, fühlte sich nur etwas schlapp und ist Mittwochabend früh schlafen gegangen. Als ich gegen 22 Uhr nach ihm schaute, hat er ganz normal geschlafen. Am nächsten Morgen habe ich ihn dann leblos gefunden", schildert seine Frau Regine gegenüber Bild. Der Notarzt habe zu diesem Zeitpunkt nichts mehr für Heinz tun können.

Es ist ein herber Verlust für Regine und ihre Familie, dennoch bleibt die Gattin des Journalisten positiv. "So traurig und schmerzvoll sein Verlust ist – für Heinz hätte es keinen besseren Tod geben können. Er hätte nicht ins Krankenhaus gewollt und an Schläuche angeschlossen werden", verrät sie. Die beiden hatten sich in jungen Jahren kennengelernt, als Regine ein aufstrebendes Tennistalent war und Heinz einen Bericht über sie schrieb – das ist mittlerweile rund 60 Jahre her. Insgesamt waren die beiden 58 Jahre lang verheiratet und haben einen Sohn. "Wir hatten ein sehr schönes und erfülltes Leben zusammen", betont Regine.

Auch Heinz' Wegbegleiter Reiner Calmund (76) meldet sich zu seinem überraschenden Ableben zu Wort. "Heinz Horrmanns plötzlicher Tod lässt meine Gedanken zurückschweifen auf viele gemeinsame Kochsendungen und jede Menge Spaß, den man mit ihm immer garantiert hatte. Seine ebenso sensible wie scharfe Zunge schmeckte nicht jedem unserer Köche. Doch seiner Art blieb er immer treu", erzählt der ehemalige deutsche Fußballfunktionär. Die beiden waren ab 2007 gemeinsam bei "Die Kocharena" zu sehen und saßen von 2013 bis 2016 zusammen in der Jury von "Grill den Henssler".

Getty Images Heinz Horrmann, TV-Star

Getty Images Heinz Horrmann, Restaurantkritiker

Getty Images Reiner Calmund und Heinz Horrmann, Oktober 2012

