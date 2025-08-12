Samira Yavuz kann sich Podcastaufnahme mit Serkan vorstellen

Reality-TV-Star Samira Yavuz (31) sorgt mit einer überraschenden Aussage für Aufsehen. In ihrem Podcast "Main Character Mode" sprach die zweifache Mutter über die Möglichkeit, ihren Ex-Mann Serkan Yavuz (32) als Gast einzuladen. Das Paar, das sich Anfang des Jahres nach Serkans Untreue trennte, hat seither viel Aufmerksamkeit für die öffentliche Aufarbeitung seiner Beziehung erhalten. Die Fans wünschen sich offenbar ein gemeinsames Projekt der beiden, wie Samira verriet: "Vielleicht kommt das auch noch. Ich habe das irgendwie ganz oft gehört, dass sich bei ihm die Fans wünschen, dass mal eine Folge mit mir zusammen wäre."

Noch sei nichts entschieden, doch Samira scheint der Idee nicht ganz abgeneigt zu sein. "Ich unterhalte mich ja so auch mit ihm, warum dann nicht im Podcast? Aber das lassen wir jetzt noch mal offen", erklärte sie weiter. Beide haben mittlerweile ihre eigenen Podcasts, in denen sie regelmäßig über ihre Trennung und persönliche Erfahrungen sprechen. Ein gemeinsames Projekt könnte daher sowohl für die Fans als auch für die beiden selbst ein spannender Schritt sein, um ihre Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven aufzurollen.

Samira und Serkan hatten sich einst im Reality-TV kennengelernt und ihre Beziehung später medienwirksam fortgesetzt. Sie haben zwei gemeinsame Kleinkinder. Auch nach der Trennung halten sie trotz der Umstände den Kontakt aufrecht, feiern sogar noch zusammen Geburtstage der Kleinen. Samira zeigte sich in der Vergangenheit oft reflektiert und betonte, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang mit ihrem Ex-Mann sei. Vielleicht ist genau dieser respektvolle Austausch der Grund, warum ein gemeinsamer Podcast nicht gänzlich ausgeschlossen ist – und auf Spannung für die Zukunft hoffen lässt.

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Realitystars

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Social-Media-Persönlichkeit

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025