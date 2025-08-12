"Eine Art Urlaub": Samira Yavuz hat Bock auf neue TV-Formate

Samira Yavuz (31) hat in ihrem Podcast "Main Character Mode" über ihre mögliche Rückkehr ins TV-Geschäft gesprochen. Die zweifache Mutter, die durch ihre Teilnahmen an verschiedenen Formaten einem breiteren Publikum bekannt wurde, verriet, dass sie durchaus Interesse daran habe, wieder vor die Kameras zu treten. "Es ist zwar vieles mega anstrengend, aber es ist irgendwie auch eine Art von Urlaub, wenn du mal abgeschottet bist. Kein Handy, keine Rechnungen, das hat schon auch was", erklärt die Samira. Doch sie betont auch, dass die Distanz zu ihren Kindern bei solchen Projekten eine große emotionale Hürde für sie sei.

Die Zeit ohne Handy und Alltagsstress sei für sie zwar entlastend, aber die räumliche Trennung von ihrer Familie habe sie bisher immer sehr belastet. Gerade für Mütter sieht Samira in diesen Momenten eine große Herausforderung: "Da sind schon einige Mütter drunter zerbrochen." Dennoch scheint sich ihre Perspektive in den letzten Jahren gewandelt zu haben. Mit zwei Kindern sehe sie die Dinge inzwischen lockerer und könne sich mittlerweile vorstellen, erneut an einem TV-Format teilzunehmen. Besonders spannend fände sie es, nach langer Zeit wieder Teil solcher Produktionen zu sein. Wie sie es ausdrückt, habe sie "schon mehr Lust" und sei "angeturnt davon", stellt jedoch gleichzeitig klar, dass ein bestimmtes Format für sie nicht in Frage kommen würde.

Bekannt wurde Samira durch ihre Teilnahme an der Dating-Show "Der Bachelor". Seitdem hat sie sich in verschiedenen Formaten einen Namen gemacht, bevor sie sich eine Auszeit vom TV nahm, nachdem sie mit ihrem Ex Serkan Yavuz (32) zwei gemeinsame Kinder bekam. Ihre Offenheit und ihr Humor begeistern nicht nur in ihrem Podcast, sondern auch ihre Fans auf Social Media. Privat zeigt sie sich oft als liebevolle Mutter und moderne Businessfrau. Mit ihrer neuen Sichtweise und einer Portion Abenteuerlust könnte es spannend werden, Samira schon bald in einem neuen Format zu sehen. Fans dürften jedenfalls gespannt darauf sein, wie es für die Reality-TV-Ikone weitergeht.

ActionPress Samira Yavuz, Reality-TV-Star

Instagram / samirayasminleila Samira Yavuz, Influencerin

IMAGO / Future Image Samira Yavuz, TV-Bekanntheit