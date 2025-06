10 Jahre vergeben: Das ist Wolke Hegenbarths Liebesgeheimnis

Wolke Hegenbarth (45) hat gemeinsam mit ihrem Partner Oliver Vaid ein ganz besonderes Jubiläum gefeiert: ihr zehnjähriges Zusammensein. Auf Instagram ließ die Schauspielerin ihre Fans an diesem Meilenstein teilhaben und veröffentlichte ein emotionales Posting. Sie erinnerte sich daran, wie alles begann – mit einer spontanen Begegnung auf dem Hamburger Fischmarkt im Jahr 2015. Die Schauspielerin schrieb: "Was so eine kleine Entscheidung im Vollrausch so für Auswirkungen haben kann." Seitdem hat das Paar viel zusammen erlebt, darunter eine Verlobung und die Geburt ihres Sohnes Avi.

In ihrem Beitrag teilte Wolke auch ihr Rezept für eine glückliche und lange Beziehung. Kommunikation sei dabei der Schlüssel, ebenso wie Großzügigkeit und die Fähigkeit, einander Freiräume zu lassen. "Klingt vielleicht merkwürdig – aber selbst den tollsten Menschen der Welt kann und will ich nicht 24/7 um mich haben. Ich brauche Zeit für mich und auch Zeit, Oliver zu vermissen", schreibt die Schauspielerin. Wichtig sei es außerdem, nicht alle Bedürfnisse ausschließlich in der Partnerschaft zu suchen, sondern Freunde und andere soziale Kontakte aktiv einzubeziehen. Ihr Resümee nach zehn Jahren: "Überwiegend gute Zeiten", auch wenn der Alltag mit Corona und einem Baby ohne erholsame Nächte für Herausforderungen sorgte.

Auch in der Vergangenheit sprach die ehemalige "Mein Leben & Ich"-Darstellerin offen über ihr Familienleben. Seit Ende 2019 ist Wolke Mutter von Sohn Avi, doch die Schauspielerin machte dabei keinen Hehl daraus, dass sie kein zweites Kind möchte. Dies liegt unter anderem daran, dass sie den Spagat zwischen Elternsein und Beruf bereits als anspruchsvoll genug empfindet. Umso schöner ist es, dass sie mit Oliver an ihrer Seite einen Partner hat, mit dem sie ein starkes Team bildet und nun auf eine gemeinsame Dekade voller Höhen und Tiefen zurückblicken kann.

Anzeige Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und Ehemann Oliver Vaid

Anzeige Anzeige

Getty Images Wolke Hegenbarth im Mai 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth, Schauspielerin