Für Wolke Hegenbarth kommt ein zweites Kind nicht infrage!

Wolke Hegenbarth (43) macht kein Geheimnis daraus! Des Öfteren berichtete die "Alles Klara"-Darstellerin, wie sie das Leben als Mutter an ihre Grenzen brachte – sowohl körperlich als auch mental. Mittlerweile hat sich die Schauspielerin an den Lebensumstand gewöhnt und weiß, wie sie Job und Kind unter einen Hut bekommt. Trotzdem ist sich Wolke sicher: Sie schließt weiteren Nachwuchs komplett aus!

In einem RTL-Interview offenbart Wolke, dass ihre Familienplanung ein für allemal abgeschlossen sei. "Auf gar keinen Fall denke ich über ein zweites Kind nach! Ich schließe das kategorisch aus", so die TV-Bekanntheit. Diese Entscheidung erklärt die Schauspielerin folgendermaßen: "Ich bin so schon total ausgelastet. Mein Leben ist aktuell so wie es ist, jonglier- und händelbar. Ich wüsste nicht, wieso ich ein 'Ideal' verändern sollte."

Neben dem Mama-Alltag und ihrem beruflichen Leben möchte sie sich in Zukunft mehr auf ihren Verlobten Oliver Vaid konzentrieren. Für mehr Momente zu zweit hat das Paar einen süßen Neujahrsvorsatz: "Wir haben jetzt immer Freitagabend Date-Night! Das ist unser Vorhaben 2024 – um uns auch noch mal zu sehen, bei all den Sachen, die wir so machen", verrät sie lachend.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Schauspielerin Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth mit ihrem Kind, August 2022

Getty Images Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth im Oktober 2021 in Berlin

