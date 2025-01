Das war für Wolke Hegenbarth "beste Entscheidung" des Lebens

Wolke Hegenbarth (44) reflektiert in einem emotionalen Instagram-Post über eine besonders prägende Zeit in ihrem Leben: 1999, mit gerade einmal 19 Jahren, verließ die Schauspielerin ihr vertrautes Umfeld in Köln, um eine dreimonatige Praktikumsstelle in Kapstadt anzutreten. Obwohl sie kaum Informationen über die Stadt hatte – das Internet steckte damals noch in den Kinderschuhen – und nur mit einer Telefonkarte sowie ihrer ersten E-Mail-Adresse ausgestattet war, wagte sie den Schritt in eine völlig fremde Welt. "Kapstadt vor 25 Jahren war ein echtes Mysterium", schreibt Wolke dazu auf Instagram. Rückblickend nennt sie die Entscheidung, nach Südafrika zu gehen, die beste ihres Lebens.

Ihr Aufenthalt in Südafrika zeigte Wolke, wie wertvoll ihr Leben in Deutschland war, vor allem die Privilegien wie soziale Absicherung und eine funktionierende Krankenversicherung. "Ich habe gesehen, wie das Leben für viele Menschen ohne diese Sicherheiten aussieht", reflektiert sie auf Social Media. In Kapstadt traf Wolke außerdem auf ihre erste große Liebe, Justin, den sie später heiratete und mit dem sie zehn Jahre lang verheiratet war. Bis heute pflegt sie zu ihm und seiner Familie ein enges Verhältnis. "Justins Eltern haben mich als Tochter aufgenommen", berichtete sie 2022 stolz gegenüber der Zeitschrift Gala.

Kapstadt ist für die Schauspielerin auch weiterhin ein besonderer Ort geblieben. Mit ihrem heutigen Partner Oliver Vaid und dem gemeinsamen Sohn Avi kehrt sie regelmäßig an die Südwestküste Afrikas zurück, um neue Erinnerungen zu schaffen. 2020 hielt Oliver sogar in Kapstadt um ihre Hand an. Für Wolke bleibt die Stadt ein Sinnbild für persönliche Entwicklung und Neuanfänge. Ihre Erfahrungen dort vergisst sie bis heute nicht: "Wenn du aus deiner Komfortzone heraustrittst, verändert sich alles."

