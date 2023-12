Wolke Hegenbarth ist mit Mutter ihres Ex-Freundes befreundet

Wolke Hegenbarth (43) pflegt besondere Kontakte. Die Schauspielerin ist seit einigen Jahren glücklich vergeben. Die "Alles Klara"-Darstellerin und ihr Freund Oliver Vaid haben einen gemeinsamen Sohn – Avi machte die zwei vor vier Jahren zu Eltern. Die zwei genießen ihr Familien- und Liebesglück, immerhin werden die Beauty und ihr Partner heiraten. Doch jetzt macht sie ein überraschendes Geständnis: Wolke ist mit der Mutter eines Ex-Freundes befreundet!

In ihrer Instagram-Story teilte die 43-Jährige einen Schnappschuss, der sie mit einer älteren Dame zeigt. "Wenn ich sage, dass ich heute meine älteste Freundin getroffen habe... Dann ist dem auch so – 79 Jahre", schrieb Wolke zu dem Foto. Um wen es sich handelt? "Die Mutter meines Ex-Freundes. Und auch meine große Liebe", gab Wolke ihrer Community bekannt. Sie wollte allerdings nicht verraten, um welchen Verflossenen es geht.

Doch ihr Herz hat Wolke nur an einen einzigen Mann verschenkt, und zwar an Oliver. Am Jahrestag des Paares widmete sie ihrem Liebsten im Netz persönliche Worte. "Ach Oliver! Dass wir uns beide nicht getrennt haben in den letzten drei Jahren überrascht mich tatsächlich nicht – wir sind beide einfach nicht der Typ fürs Aufgeben", witzelte Wolke.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

Getty Images Wolke Hegenbarth, Schauspielerin

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth mit ihrem Kind, August 2022

