Karriere beenden? Wolke Hegenbarth erklärt ihre Aussagen

Wolke Hegenbarth (44) meinte vor wenigen Tagen in einem Interview, dass sie in der Schauspielerei wegen ihres Sohnes etwas kürzertreten wolle und keine 60-Stunden-Wochen mehr machen möchte. Viele Medien griffen daraufhin auf, dass die "Mein Leben & Ich"-Darstellerin ihre Karriere komplett an den Nagel hängt – damit räumt Wolke nun auf. Sie will weiter vor der Kamera stehen. Im Interview mit "Gala TV" betont sie: "Eine Produzentin hat sich aus dem Urlaub gemeldet und meinte: 'Ich bin gerade in Montana, aber nächstes Jahr das Projekt: Drehst du das noch mit uns?' Und ich so: 'Ja, das würde ich schon machen.'"

Wolke wählt ihre Projekte für ihre Familie einfach verantwortungsbewusster aus und kann sich nicht mehr vorstellen, "zwischen drei und 600 Kilometer weit weg von zu Hause" zu sein. Im weiteren Interview führt die 44-Jährige aus, dass ihr Sohn Avi auch viel Aufmerksamkeit benötigt. "Ich habe ein 'Kleb-Kind'. Wir wissen es inzwischen: Ich habe einen Koala, ich bin der Eukalyptus. Und wenn man ihn fragt, was er braucht zum Leben, dann sagt er Mama", witzelt Wolke.

Im Jahr 2019 kam der kleine Avi auf die Welt. Damit ist die Kinderplanung für Wolke allerdings auch komplett abgeschlossen. "Auf gar keinen Fall denke ich über ein zweites Kind nach! Ich schließe das kategorisch aus", stellte sie schon im Januar dieses Jahres gegenüber RTL klar.

Anzeige Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn auf dem Oktoberfest

Anzeige Anzeige

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn Avi im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Wolke Hegenbarth ihre Karriere an die Bedürfnisse ihrer Familie anpasst? Das finde ich sehr vernünftig von ihr. Ich finde das nicht so gut. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de