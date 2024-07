Wolke Hegenbarth nimmt sich eine Auszeit von Schauspielerei

Seit Jahrzehnten ist Wolke Hegenbarth (44) nicht mehr aus dem Schauspielbusiness wegzudenken. Aktuell steht sie für die Filmreihe "Toni, männlich, Hebamme" vor der Kamera. Doch mit dem Ende des Projekts wird auch Wolke der Schauspielerei erst mal den Rücken kehren. "Ich will wieder drehen, unbedingt. Auch Serien. Aber nicht jetzt", verrät sie im Interview mit Tag24. Zwar liebe sie ihren Job, jedoch sei sie auch viel unterwegs – und das kann Wolke aktuell nicht mit ihrem Privatleben vereinbaren, immerhin ist Söhnchen Avi noch klein und ihre "oberste Priorität." "So eine 60-Stunden-Woche, die bei einem Serien-Dreh normal ist, passt einfach überhaupt nicht mit einem Kleinkind zusammen", so Wolke.

An ihrem Sohnemann wird es schließlich liegen, wann Wolke wieder vor die Kamera tritt – das wird aber erst dann sein, wenn es "für ihn kein harter Kompromiss mehr" ist. "Irgendwann will er auch gar nicht mehr so viel mit Mama machen wie jetzt. Doch noch bin ich die absolute Nummer eins", betont die 44-Jährige ebenfalls im Interview. Trotz der kleinen Auszeit von der Schauspielerei wird Wolke beruflich weiterhin viel um die Ohren haben: Sie ist Geschäftsführerin eines Onlineshops und coacht freiberuflich Führungskräfte.

Und auch privat wird sich in der kommenden Zeit sicherlich noch so einiges bei der "Es kommt noch dicker"-Darstellerin tun: Wolke hatte bereits 2020 verkündet, dass sie und ihr Partner Oliver heiraten wollen – doch die Hochzeit verlangt dem Paar so einiges ab! "Wir wollen mit 400 Gästen feiern. Das bedarf einer längeren Planung. Wir hoffen auf 2023", verriet Wolke bereits vor drei Jahren gegenüber Bild. Bis heute läuteten die Hochzeitsglocken aber nicht.

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth mit ihrem Sohn auf dem Oktoberfest

Instagram / wolke_hegenbarth_official Wolke Hegenbarth und Oliver Vaid, August 2022

