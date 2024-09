"Letzter Post": Wolke Hegenbarth will ihren Sohn schützen

Wolke Hegenbarth (44) hat eine Entscheidung getroffen! Die Schauspielerin ist seit fünf Jahren Mutter eines kleinen Sohnes namens Avi. Auf Social Media teilte sie ab und an mal kleine Einblicke aus ihrem Leben mit Kind oder widmete dem Fünfjährigen einen Beitrag auf Instagram – wie auch jetzt. Dieser wird allerdings bis auf Weiteres der letzte sein. "Dieser Post wird der letzte rund um Avi sein. Er wird jetzt groß und verdient eine vollumfängliche Privatsphäre", erklärt sie unter einem Bild von sich und ihrem Partner Oliver Vaid.

Das Beste kommt bekanntlich zum Schluss, demnach ist Wolkes Beitrag auch ein ganz besonderer: Denn dieser dreht sich vor allem um Avis fünften Geburtstag. "Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr euch immer so gefreut habt. Über Staubsauger-Content und Co. Nun ist es an der Zeit, sich davon zu verabschieden. Wie schön, dass ihr alle in dieser für mich so wahnsinnig wichtigen ersten Zeit mit dabei wart", dankt die 44-Jährige ihrer Community. Ihre Fans nahm Wolke bereits 2019 mit, als sie mit ihrem Partner für ein Schwangerschaftsshooting posiert hatte und den Schnappschuss mit dem #momtobe versah, um zu verkünden, dass sie ihren ersten Nachwuchs erwartet. Danach folgten einige Updates aus dem Leben des "Meisters", wie Wolke ihren Sohn liebevoll nennt.

Mit ihrem Partner Oliver ist Wolke bereits seit rund acht Jahren liiert. Drei Jahre später machte Avi das Liebesglück perfekt. Könnte sich die gebürtige Meerbuscherin noch ein zweites Kind vorstellen? "Auf gar keinen Fall denke ich über ein zweites Kind nach! Ich schließe das kategorisch aus", stellte Wolke im Interview mit RTL klar und erklärte ihren Entschluss folgendermaßen: "Ich bin so schon total ausgelastet. Mein Leben ist aktuell so wie es ist, jonglier- und händelbar. Ich wüsste nicht, wieso ich ein 'Ideal' verändern sollte."

Getty Images Wolke Hegenbarth im Mai 2024

Instagram / wolke_hegenbarth_official Oliver Vaid und Wolke Hegenbarth mit ihrem Kind, August 2022

