Nach Shitstorm: Culcha Candela entschuldigt sich öffentlich

Die Band Culcha Candela entschuldigt sich nach einem kontroversen Chatverlauf mit einer jungen Frau nun öffentlich auf Instagram. Ein Fan hatte die Berliner Musiker auf der Plattform gefragt, ob sie auf ihrem 18. Geburtstag auftreten würden. Doch die Antwort der Band fiel spöttisch aus: "Mit 18 solltest du doch schon etwas schlauer sein, Mausi", hieß es in den veröffentlichten Screenshots. Auch ein Vergleich mit Musikern wie Drake (38) oder dem deutschen Rapper Cro wurde gezogen. Die Screenshots gingen auf Social Media viral und sorgten für empörte Reaktionen zahlreicher Fans.

Nach tagelangem Schweigen meldeten sich die Musiker nun in einem klaren Statement, das der Bild vorliegt, zu Wort. "Das war nicht korrekt und wir bedauern es zutiefst", schreiben sie und räumen ein, dass ihnen der Vorfall "selbst auch etwas peinlich" sei. Die Gruppe versichert zudem, das Gespräch mit der Betroffenen gesucht zu haben. "Sie hat uns verziehen. Wir stehen seit einiger Zeit regelmäßig in Kontakt", hieß es weiter. Dennoch bleibt die Kritik groß, und viele fragten, ob der Fall ihre Professionalität als Künstler infrage stelle.

Während die Wogen noch nicht vollständig geglättet sind, mischte sich Cro (34) in die Diskussion ein. Der Musiker, der ebenfalls im Chat von Culcha Candela erwähnt wurde, bot der jungen Frau in einer Reaktion auf TikTok scherzhaft ein persönliches Konzert für ihren Geburtstag an. Für Fans ist dies nicht nur ein humorvoller Konter, sondern auch ein Highlight in der ansonsten aufgeladenen Situation. Culcha Candela, bekannt durch Hits wie "Hamma!", haben sich in der Vergangenheit einen Namen als Partyband gemacht – umso überraschender scheint es für viele Fans, dass sie sich in einem eher unsympathischen Licht gezeigt haben. Ob die Entschuldigung die Wogen glätten kann, bleibt abzuwarten.

Christian Marquardt/Getty Images Culcha Candela 2015

Getty Images Cro bei den iHeartRadio Music Awards 2019 in Los Angeles

