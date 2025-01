"Mausi": Culcha Candela erntet scharfe Kritik für Fan-Absage

Culcha Candela gehörten jahrelang zu den beliebtesten Bands im deutschsprachigen Raum. Vor allem bei jüngeren Generationen haben sie sich durch Party-Hits wie "Hamma" und "Eiskalt" eine echte Fanbase aufgebaut. Jetzt wird die Band im Netz regelrecht auseinandergenommen. Grund dafür sind Nachrichten an einen weiblichen Fan. Der Teenager hatte die Band aus Spaß gefragt, ob sie nicht zu seiner Geburtstagsparty kommen möchte, und eine ziemlich herablassende Antwort kassiert. "Ist das eine ernste Frage? Mit 18 solltest du schon etwas schlauer sein, Mausi", schrieb der offizielle Instagram-Account der Band. Auf X kursieren nun einige Screenshots der Unterhaltung, und viele frühere Fans machen ihrem Ärger Luft. "Solche verdammten arroganten Schnösel. Echt uncool" und "Was für unsympathische, aufgeblasene W*chser. Die sind doch schon seit Jahren irrelevant" lauten zwei der wütenden Kommentare.

Doch damit nicht genug. Der junge Fan entschuldigt sich für die spontane Anfrage, woraufhin die Band jedoch nur schreibt: "Würdest du Drake fragen? Oder Cro?" Dann verweisen die Musiker auf den Aufwand sowie die Kosten für einen solchen Besuch und bezeichnen die Frage als "lächerlich" und "frech einfach". Im Netz ist man sich einig: Mit dieser Einstellung sind Culcha Candela offiziell unten durch. "Deren letzter guter Song ist 15 Jahre her. Dass die noch glauben, sie sind cool, ist das einzig lächerliche", schreibt ein User auf der Plattform. Auch auf Instagram wird die Band mittlerweile von einigen Usern kritisiert. Der offizielle Account vom Streaming-Dienst Joyn mischt sogar schon mit. Wie ein Beitrag zeigt, laden sie die Band offiziell in die nächste Staffel des großen Promibüßens ein.

In den frühen 2000ern galt die Band Culcha Candela aufgrund ihres Sounds als echte Neuheit: Den Mix aus Dancehall, Reggae und Hip-Hop hatte es bis dato so noch nicht gegeben. Außerdem haben die Mitglieder unterschiedliche Wurzeln und lassen diese in die Musik mit einfließen – deswegen rappen sie nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Englisch, Spanisch und Patois. In diesem Jahr wollten Johnny Strange (42), Itchyban (46), DJ Chino und Don Cali eigentlich an den Erfolg ihrer jungen Jahre anknüpfen – für den Sommer sind einige Open-Air-Konzerte angesetzt.

Getty Images Culcha Candela, Januar 2017 in Berlin

Getty Images Johnny Strange und Itchyban von Culcha Candela, Januar 2024

