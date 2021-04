Der Pinky-Periodenhandschuh sorgt für hitzige Diskussionen! Die Gründer Eugen Raimkulow und André Ritterwürden stellten bei Die Höhle der Löwen einen pinkfarbenen Plastikhandschuh vor, mit dem menstruierende Frauen ihre Tampons diskret und geruchsneutral entsorgen sollen – Löwe Ralf Dümmel (54) investierte sogar. Im Netz entfesselte das Einwegprodukt allerdings einen gewaltigen Shitstorm – es sei nämlich sexistisch und darüber hinaus nicht umweltfreundlich. Auch diverse Stars brachten sich inzwischen in die Debatte ein.

Die Culcha Candela-Mitglieder äußerten auf Facebook ihre Meinung zu dem Handschuh. "Freunde, was aussieht wie ein stinknormaler Einweghandschuh ist in Wirklichkeit das Sinnbild für den tief verwurzelten Sexismus in unserer Gesellschaft", schrieb die Band. Ihrer Meinung nach sei das Produkt nicht für Frauen konzipiert worden, sondern für Männer, um sie "vor dem ach so schlimmen Anblick der Periodenblutung" zu schützen. "Sexismus fängt schon damit an, dass zwei schlau-schlaue Provinzdullis Frauen einen pinken Einweghandschuh zum Hundertfachen des Preises eines nicht pinken Handschuhs verkaufen wollen", lautete das vernichtende Urteil der "Monsta"-Interpreten.

Berlin - Tag & Nacht- Star Anne Wünsche (29) hingegen konnte den Shitstorm überhaupt nicht nachvollziehen. "Ich bin eine Frau und ich schäme mich für meine Periode", äußerte die Laiendarstellerin auf Instagram. Sie blute nämlich sehr stark – wie bei einer "Dämonenaustreibung". Daher befürworte sie eine diskrete Entsorgung ihrer Tampons. Die zweifache Mutter bestellte das besagte Produkt sogar selbst: "Lieber habe ich pinke kleine Dinger im Mülleimer als mit Klopapier umwickelte, durchgesüffte Tampons."

