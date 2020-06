Die Fans dürfen sich über eine extrem heiße Tanzeinlage von Oana Nechiti (32) und Erich Klann (33) freuen! Die beiden Profitänzer verzauberten das Let's Dance-Publikum bereits des Öfteren mit ihren gefühlvollen Paartanz-Auftritten. Doch das Power-Duo hat seine Künste nicht nur für die TV-Kameras eingesetzt – sondern war auch schon in einem Musikvideo von Xavier Naidoo (48) zu sehen. Jetzt mischen die Turteltauben erneut einen Musik-Clip auf – sie sind die Stars im neuen Ohrwurm-Garanten von Culcha Candela!

Die Berliner Band veröffentlichte am Freitag auf YouTube das neue Video zum Song "Ratatang" – einem coolen Mix aus Reggae und Hip-Hop mit deutschen Lyrics. Im Clip schwingen nicht nur die vier Jungs das Tanzbein: Vor allem Oana und Erich heizen dem Zuschauer richtig ein! In einem riesigen Schlosssaal fegen die beiden anmutig und extrem sexy übers Parkett. Besonders der Anblick der DSDS-Jurorin verzaubert: Sie trägt ihre dunkle Wallemähne offen und ist zudem in ein knappes weißes Stoffkleid gekleidet.

Oana und Erich sind scheinbar superstolz darauf, dass sie an diesem Projekt mitwirken durften – im Netz teilen sie fleißig den Link zum Video. "Wir freuen uns immer wieder auf die Zusammenarbeit, Jungs", schwärmte Erich auf Instagram. Und auch Culcha Candela sind von dem Einsatz des Ehepaares sichtlich beeindruckt. Sie kommentieren unter Erichs Beitrag: "Es ist so gut geworden, oh mein Gott! Ihr beiden, mehr sexy geht nicht!"

Christian Marquardt/Getty Images Culcha Candela 2015

Instagram / oana_nechiti Oana Nechiti, DSDS-Jurorin

TVNOW / Gregorowius Oana Nechiti und Erich Klann bei "Let's Dance – die große Profi-Challenge"



