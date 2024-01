"Das Beste": Alexander Golz ist schon wieder frisch vergeben

Alexander Golz (27) stellt seine neue Freundin vor. Bei Bachelor in Paradise hatte der Realitystar Yasmin Vogt (25) kennen und lieben gelernt. Doch im Dezember 2023 folgte die traurige Nachricht: Die beiden gehen wieder getrennte Wege. Laut Yve gab es für die beiden einfach zu viele Hürden zu überwinden. Doch nun scheint Alex wieder glücklich zu sein: Er ist wieder neu verliebt!

Das macht er jetzt bei Instagram offiziell. Zum neuen Jahr teilt er ein Bild, auf dem er liebevoll eine dunkelhaarige Schönheit im Arm hält. "Ihr, aber vor allem du, seid das Beste, was mir dieses Jahr passieren konnte. Ich liebe euch", schreibt Alex offenbar selig dazu. Auf Bild Nummer zwei wird sich sogar innig geküsst. Wer genau seine Neue ist, ist nicht bekannt. Aber nun gibt es offenbar kein halten mehr: Der 27-Jährige postet gleich noch mehr Turtelfotos mit seiner Liebsten vor einer romantischen Bergkulisse.

Die Fans sind von der neue Liebe begeistert. In den Kommentaren hagelt es Glückwünsche. So schreibt ein User beispielsweise: "Ich gönne es euch beiden so sehr." Aber auch die Welt des Reality-TV scheint sich über die junge Liebe zu freuen. Unter anderem gratuliert die einstige Love Island-Kandidatin Melina Hoch den Frischverliebten: "Lieben wir!" Und "Bachelor in Paradise"-Kollege Ioannis Amanatidis (33) schickt eine Reihe grinsender Smileys.

Instagram / lifegolz Alexander Golz, Realitystar

Instagram / lifegolz Alexander Golz mit seiner Freundin im Januar 2023

Instagram / lifegolz Alexander Golz mit seiner Freundin an Weihnachten 2023

