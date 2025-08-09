Diese Stars begrüßt Kiwi beim ZDF-Fernsehgarten-Comeback

Andrea Kiewel (60) bringt endlich den beliebten ZDF-Fernsehgarten zurück auf die Bildschirme! Am kommenden Sonntag gibt es ab 12 Uhr live vom Mainzer Lerchenberg eine große Show unter dem Motto "Schlagerparty meets Küchenschlacht". Die Zuschauer erwartet laut dem Magazin Tag24 ein Spektakel der Extraklasse, bei dem nicht nur die ganz großen Schlagerstars wie Semino Rossi (63), Patrick Lindner (64) und Rosanna Rocci auftreten, sondern auch Starkoch Nelson Müller (46) seine Künste am Herd zeigt. Mit dabei sind außerdem Künstler wie Achim Petry (50), die Dorfrocker und Kings of Günter sowie viele weitere. Musik, Kulinarik und beste Laune sind also garantiert!

Das Ausbleiben der letzten geplanten Fernsehgarten-Ausgaben hatte die treuen Fans der Kultsendung schwer getroffen: Eine Folge musste wetterbedingt abgebrochen werden, eine weitere fiel einer Sondersendung zum Sportprogramm des ZDF zum Opfer. Andrea, die engagierte Moderatorin der Show, und ihr Team ließen sich davon jedoch nicht entmutigen. "Jetzt wird auf den Sonntag angestoßen!", könnte das passende Motto für die Rückkehr lauten, wenn die ausgelassene Stimmung und die mitreißenden Schlagerklänge jeden Zuschauer zum Mitfeiern einladen. Auch kulinarisch wird es spannend, denn mit dem Einzug der "Küchenschlacht" in die Sendung dürfte neben musikalischen auch geschmacklichen Highlights nichts im Wege stehen.

Seit Jahren gehört der ZDF-Fernsehgarten unter Andrea Moderation zu den absoluten Fixpunkten im deutschen Fernsehprogramm. Mit ihrer lockeren Art und dem Talent, das Publikum direkt in die Unterhaltung einzubinden, hat die Moderatorin einen besonderen Platz in den Herzen ihrer Fangemeinde erobert. Besonders nach den wetterbedingten oder programmtechnischen Ausfällen ist die Vorfreude ihres treuen Publikums immer spürbar, wenn es endlich heißt: Der Fernsehgarten ist zurück! Ihre einmalige Fähigkeit, Getrenntes wie Schlager und Kochen zu vereinen, spricht jedes Mal für ein Event, das die perfekte Mischung aus Spaß, Musik und kulinarischem Genuss bietet.

Eibner-Pressefoto/Gerhard Wingender via ActionPress Andrea Kiewel, "Fernsehgarten"-Star

Getty Images Semino Rossi, Juni 2025

Getty Images Nelson Müller, 2023