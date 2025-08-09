Romina Palm ehrlich: "Ich habe das Muttersein unterschätzt"

Romina Palm (26) hat in der ersten Folge ihres neuen Podcasts "Die Schöne und der Wolf" sehr offen über ihre Erfahrungen als frischgebackene Mutter gesprochen. Gemeinsam mit ihrem Partner Christian Wolf (30) teilt sie intime Einblicke aus dem Alltag mit ihrer Tochter Hazel. "Ich habe das Mama-Sein ein bisschen unterschätzt", gestand Romina. Obwohl sie ihre Kleine über alles liebt, fühlt sie sich oft erschöpft, gestresst und hadert mit ihrem Selbstbild. Der Schlafmangel und die ungewohnten hormonellen Veränderungen setzen ihr zusätzlich zu.

Neben körperlichen und mentalen Herausforderungen merkt Romina an, dass auch der Druck durch die permanente Präsenz in den sozialen Medien eine Rolle spielt. Kritische Kommentare und Schlagzeilen haben sie besonders in der sensiblen Phase nach der Geburt belastet. Christian ergänzt, dass der Stress, den Social-Media-Arbeit verursachen kann, immer unterschwellig präsent sei. Trotz dieser Schwierigkeiten ist Romina fest entschlossen, in ihre neue Rolle hineinzuwachsen: "Ich bin zum ersten Mal Mama, ich mach zum ersten Mal Fehler, hab zum ersten Mal Gedanken, die ich vorher noch nie hatte, mit denen ich mich auseinandersetzen muss." Sie fühlt sich mit jedem Tag stärker und sieht die momentane Situation als Gelegenheit, zu reifen und sich weiterzuentwickeln.

Schon zuvor hatte Romina ihren Followern immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Mutter gegeben. Dabei thematisierte sie offen die Schwierigkeiten, die mit dem Stillen und den eigenen Erwartungen verbunden sind. Die Geburt von Tochter Hazel brachte nicht nur Freude, sondern auch das Gefühl, manchmal überfordert zu sein. Solch persönliche Worte teilen zu können, zeigt die Stärke und Authentizität, die Romina als Influencerin bei ihren Followern beliebt macht. Sie setzt ein Zeichen dafür, dass es in Ordnung ist, sich in neuen Lebenssituationen unsicher zu fühlen – und daran zu wachsen.

Instagram / rominapalm Romina Palm mit ihrer Tochter Hazel

Instagram / rominapalm Christian Wolf und Romina Palm, März 2025

Instagram / christianwolf Christian Wolf und Romina Palm

