AWZ-Star Berrit Arnold steht jetzt offen zu grauen Haaren

Die Schauspielerin Berrit Arnold (54) hat eine Veränderung gewagt. Die Alles was zählt-Bekanntheit hat ihre bisher kastanienbraunen Haare gegen einen modischen aschgrauen Look eingetauscht – und das mit voller Begeisterung. "Es war ein unbeschreibliches Gefühl, als ich mich das erste Mal gesehen habe. Es war einfach nur ein ganz ruhiges, klares: 'Ja, das bin ich'", verriet sie im Interview mit Bunte. Für Berrit ist damit nun Schluss mit dem lästigen Färben. Die 54-Jährige zelebriert lieber ihren natürlichen, grauen Look.

Der neue Stil sorgte in ihrem Umfeld für Begeisterung. Besonders ihre Freundinnen und die Kolleginnen aus der Maske bestärkten die Schauspielerin schon im Vorfeld. Auch wenn einige Männer in ihrem Bekanntenkreis sich den neuen Look nur schwer vorstellen konnten, waren die Reaktionen nach der Umstyling-Session durchweg positiv. Die Schauspielerin erzählte, dass sie mittlerweile sogar unglaublich viele Komplimente für ihren neuen Look erhalte. Selbst die anfänglichen Zweifel, ob sie mit der neuen Farbe wirklich zufrieden sein würde, waren schnell wie weggeblasen. Ihr Tipp an andere Frauen, die mit einem ähnlichen Stil liebäugeln: "Macht es! Es ist toll!"

Berrit wurde einem großen Publikum vor allem durch ihre Rolle als Annalena Bergmann in der beliebten ARD-Serie Marienhof bekannt. Seit 2020 begeistert sie die Fans als Daniela Bremer in der RTL-Daily "Alles was zählt". Die gebürtige Erfurterin startete ihre Karriere nach einer Schauspielausbildung in München und sammelte früh Erfahrungen als Regieassistentin. Neben zahlreichen TV-Auftritten in Serien wie Tatort, "SOKO 5113" oder "Die Rosenheim-Cops" steht sie auch regelmäßig auf Theaterbühnen. Privat lebt die Schauspielerin mit ihrem Mann und zwei Hunden in Berlin.

Getty Images Berrit Arnold, Schauspielerin

Imago Berrit Arnold im November 2020

