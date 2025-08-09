250.000 Euro: Das ist Jeff Bezos' Hochzeitspräsent an Lauren

Sonne, Strand und pure Extravaganz: Lauren Sánchez (55) wurde auf Ibiza mit einer Uhr am Handgelenk gesichtet, die ins Auge fiel – nicht nur wegen ihres Designs, sondern auch wegen ihres Preisschilds. Auf Bildern, die Bild vorliegen, ist die "RM07 Intergalactic Dark Night" von Richard Mille zu sehen. Sie war ein Hochzeitsgeschenk ihres Ehemanns, des Multimilliardärs Jeff Bezos (61), und soll rund 250.000 Euro gekostet haben. Das glamouröse Duo genießt derzeit seinen Aufenthalt auf der spanischen Insel, wo sie gemeinsam mit dem befreundeten Paar Leonardo DiCaprio (50) und Vittoria Ceretti (27) von ihrer Luxusyacht "Koru" aus das Leben feiern.

Die Uhr, ein Meisterwerk der Uhrmacherkunst mit 51 Diamanten, Rotgold-Elementen und schwarzem Carbon, symbolisiert frühe Sternbilder und steht in besonderem Einklang mit den Interessen des Paares. Schließlich brachte Jeff seine Frau im April mit einer Rakete seines Raumfahrtunternehmens "Blue Origin" wortwörtlich zu den Sternen. Doch die Uhr ist nicht das einzige spektakuläre Schmuckstück, das Lauren zur Schau trägt. Ihr Hochzeitsring mit einem geschätzten Wert von etwa 3,4 Millionen Euro überschattet den Zeitmesser beinahe. Die beiden Celebrities führen ihr Jetset-Leben stilgerecht fort – nach einer prunkvollen Hochzeit in Venedig und Flitterwochen an der Côte d’Azur geht es nun auf Ibiza ebenso luxuriös weiter.

Lauren, deren Verlobungsring ebenfalls mit einem roséfarbenen Diamanten von bis zu 30 Karat für Aufsehen sorgte, ist kein Neuling, wenn es um funkelnde Accessoires geht. Doch hinter dem allgegenwärtigen Glanz steht eine Liebesgeschichte, die den legendären Lifestyle des Paares verkörpert. Freunde wie Oprah Winfrey (71) und Orlando Bloom (48), die an der Hochzeit in Venedig teilnahmen, untermauern den Promi-Status der beiden.

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Juni 2025

Getty Images Lauren Sánchez in einem Schiaparelli-Designerkleid in Venedig

Imago Lauren Sánchez und Jeff Bezos im Club 55 am Pampelonne Beach in Saint Tropez