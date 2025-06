Kommt "Mindhunter"-Serie als Netflix-Film-Trilogie zurück?

Eine überraschende Neuigkeit macht Fans der Netflix-Serie "Mindhunter" Hoffnung: Laut Schauspieler Holt McCallany, der in der Serie FBI-Agent Bill Tench verkörperte, könnte die düstere Crime-Serie in Form von drei Filmen zurückkehren. Er erzählte in einem Interview mit CBR, dass ihm David Fincher (63), der visionäre Regisseur der Serie, bei einem Treffen die Möglichkeit in Aussicht gestellt habe, "Mindhunter" in einem neuen Format fortzusetzen. Derzeit arbeiten Autoren an den Drehbüchern – ob das Projekt weiterverfolgt wird, hängt jedoch maßgeblich von Finchers Zufriedenheit mit dem Material ab. "Sonne, Mond und Sterne müssten sich alle ausrichten", so Holt, der damit unterstreicht, wie ungewiss die Umsetzung bislang ist.

Die Nachricht über eine mögliche Film-Trilogie kommt rund sechs Jahre nach dem Ende der zweiten Staffel, die 2019 veröffentlicht wurde. Laut David war die Produktion der Serie extrem aufwendig und zugleich kostspielig – ein Hauptgrund, warum Netflix damals keine dritte Staffel in Auftrag gab. Zwar wurde "Mindhunter" von Kritikern gefeiert, erreichte jedoch nicht genügend Zuschauerzahlen, um die hohen Produktionskosten zu rechtfertigen. Sollte es nun tatsächlich zur Umsetzung der Filme kommen, könnten diese die Chance bieten, die Geschichte von Agent Ford (gespielt von Jonathan Groff, 40) und Tench würdevoll zu Ende zu erzählen – und offene Handlungsstränge wie jene rund um die Atlanta-Kindermorde abzuschließen.

David Fincher, bekannt für seine Perfektion und hohen Ansprüche, hat sich nach der aufreibenden Produktion der zweiten Staffel bewusst Zeit für andere Projekte genommen. In der Vergangenheit bezeichnete er die Arbeit an der Serie als "erschöpfend", und es bleibt abzuwarten, ob er bereit ist, sich erneut auf "Mindhunter" einzulassen. Aktuell arbeiten David und Holt gemeinsam an einem anderen Projekt: der Fortsetzung von Quentin Tarantinos (62) "Once Upon a Time in Hollywood". Fans dürften daher gespannt beobachten, welche Prioritäten David Fincher setzt – und ob "Mindhunter" trotz ungewisser Zukunft doch noch den Weg zurück zu Netflix findet.

