Bei Tony Awards: Jonathan Groff rührt Co-Stars zu Tränen!

Jonathan Groff (39) durfte bei den 77. Tony Awards einen der heiß begehrten Preise mit nach Hause nehmen. Er wurde in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Musical" für seine Rolle in "Merrily We Roll Along" ausgezeichnet. Bei seiner emotionalen Rede brachen nicht nur bei ihm selbst die Dämme – auch seine Co-Stars rührte der Glee-Star zu Tränen, wie in einem Clip auf X zu sehen ist.Dabei handelt es sich um keine Geringeren als Daniel Radcliffe (34) und Lindsay Mendez, die Jonathan in seiner Danksagung besonders hervorhob: "Ihr seid mehr als alte Freunde, ihr seid Seelenverwandte, und ich freue mich darauf, uns gegenseitig für den Rest unseres Lebens dabei zuzusehen, wie wir uns verändern."

Schon als sich der "Knock at the Cabin"-Darsteller seinen Weg zur Bühne bahnte, fiel ihm der Harry Potter-Star überschwänglich um den Hals. Jonathan begann seine Rede, indem er sich bei seinen Eltern und seinem Bruder bedankte, die ebenfalls bei der Verleihung im Publikum saßen: "Danke, dass ich mich wie Mary Poppins verkleiden durfte, als ich drei war. Danke, dass ihr mich an meinem zehnten Geburtstag Szenen aus 'I Love Lucy' nachspielen habt lassen. Danke, dass ihr mir immer erlaubt habt, meine Freak-Flagge zu hissen, ohne dass ich mich deswegen jemals komisch gefühlt habe." Als Jonathan schließlich das Wort an seine Schauspielkollegen richtete, brach seine Stimme und er konnte seine Emotionen nicht mehr im Zaum halten. Auch Lindsay und Daniel waren sichtlich gerührt und bekamen feuchte Augen.

Nicht nur der "American Sniper"-Darsteller konnte sich über eine Auszeichnung freuen: Auch Daniel, der neben seiner Karriere mittlerweile auch ein stolzer Papa ist, bekam einen Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller in einem Musical" verliehen. Das Stück "Merrily We Roll Along" selbst konnte ebenfalls einen Sieg verzeichnen. Es gewann in der Kategorie "Beste Neuinszenierung eines Musicals".

Anzeige Anzeige

ActionPress / Photo Image Press via ZUMA Press Wire Jonathan Groff, Lindsay Mendez und Daniel Radcliffe im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniel Radcliffe, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Jonathans emotionaler Rede? Sehr berührend. Schön, dass aus Kollegen so gute Freunde werden können. Ich weiß nicht. Ich finde das etwas übertrieben. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de