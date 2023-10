"Glee"-Star Jonathan Groff outete sich wegen nackter Statue!

Jonathan Groff (38) erinnert sich an ein einschneidendes Erlebnis! Der US-Amerikaner ist vielen Fans besonders durch seine Rolle in der Serie Glee bekannt. In der Show verkörperte er von 2010 bis 2015 Jesse St. James, der mit Hauptfigur Rachel (Lea Michele, 37) anbandelt. Im Gegensatz zu seiner Serienfigur lebt der Schauspieler im wahren Leben seit vielen Jahren offen homosexuell – und zu Jonathans Coming-out kam es dank eines ganz besonderen Moments!

Wie Jonathan jetzt im Interview mit Condé Nast Traveler verrät, sei er mit 23 Jahren mit seinem Bruder nach Italien gereist. In Florenz habe er schließlich die Statuen von Micheangelo gesehen – und der Anblick der David-Figur habe ihn ganz emotional gemacht. "Ich fing an zu weinen und dachte darüber nach, dass hier niemand etwas von mir wusste oder sich für mich interessierte, und ich beschloss, mich am nächsten Tag meinem Bruder zu outen, der auch David heißt", erinnert sich Jonathan. Damals habe nur sein Partner von seiner sexuellen Orientierung gewusst.

Für Jonathan war das Outing mehr als befreiend. In den vergangenen Jahren datete er schließlich einige bekannte Männer, darunter Gavin Creel und Zachary Quinto (46). Zuletzt war er mit dem Filmemacher Corey Baker zusammen – sein aktueller Beziehungsstatus ist unklar.

Anzeige

Getty Images Jonathan Groff bei einer Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Jonathan Groff, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Zachary Quinto und Jonathan Groff

Anzeige

Was denkst du über Jonathans Coming-out-Geschichte? Wirklich emotional! Ganz schön privat... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de