Heidi Klum und Tom turteln am Hochzeitstag im Infinity-Pool

Hach, zwischen Heidi Klum (52) und Tom Kaulitz (35) liegt noch immer sehr viel Liebe in der Luft. Die beiden feierten am Sonntag ihren sechsten Hochzeitstag. Auf Instagram gab das Model einige Einblicke in ihren besonderen Tag, der offenbar mit Romantik nur so vollgepackt war. So teilte sie ein süßes Foto, das sie und ihren Ehemann in einem traumhaften Infinity-Pool zeigt – die beiden küssen sich im kühlen Nass total verliebt. "Heute sind wir sechs Jahre verheiratet", schwärmt Heidi zu dem Schnappschuss und fügt hinzu: "Ich liebe dich, mein Tom."

In ihrer Instagram-Story gewährte Heidi ihren über 12 Millionen Followern weitere Einblicke in die Liebesfeierlichkeiten. Darunter befand sich ein Video, in dem die beiden Champagner einschenkten, Clips von kuscheligen Momenten am Pool durften auch nicht fehlen. Geschenke gab es für die Turteltauben wohl auch – also schien ihr Hochzeitstag rundum perfekt gewesen zu sein. Heidi und ihr Tom gelten seit Jahren als unzertrennlich. 2018 verlobten sie sich und nur zwei Monate später schlossen sie bereits den Bund der Ehe auf der Insel Capri in Italien.

Trotz eines Altersunterschieds von 17 Jahren wirken Heidi und Tom stets wie frisch Verliebte. Sie schwärmen regelmäßig von ihrer Beziehung, teilen intime Momente auf Social Media und genießen gemeinsame Hobbys. In einem Interview mit People plauderte Heidi erst kürzlich aus, was ihr Ehegeheimnis ist. Ihre Antwort darauf dürfte für den einen oder anderen eher ungewöhnlich geklungen haben. "Er mag es, wenn ich mich herausputze, aber auch meinen natürlichen Look findet er attraktiv", verriet die Germany's Next Topmodel-Jurorin über den Tokio Hotel-Gitarristen.

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum im Mai 2025

Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, Mai 2025