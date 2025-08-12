Bandkollege verrät Details über Ozzy Osbournes Beerdigung

Musiker Ozzy Osbourne (†76) ist am 22. Juli verstorben. Seine Beerdigung vor wenigen Tagen verlief ganz nach seinen Wünschen: ein Ereignis voller Emotionen und auch humorvoller Momente. Seine Tochter Kelly Osbourne (40), die bei der privaten Zeremonie eine Gesangseinlage darbot, bekam dabei unerwartete Unterstützung von den Elementen. "Als Kelly sang, hat der Wind ihre Songtexte einfach weggeweht", erklärte Robert Trujillo (60), Bassist von Metallica und langjähriger Begleitmusiker von Ozzy, in einem Interview auf SiriusXM. Er fuhr fort: "Es war fast so, als hätte Ozzy selbst sie ein bisschen geneckt." Gleichzeitig wechselte das Wetter während der Zeremonie ständig, wodurch eine besondere Atmosphäre entstand.

Ein besonders bewegender Moment ereignete sich, als Geezer Butler, ehemaliger Black-Sabbath-Kollege und enger Freund des verstorbenen Rockers, seine Ansprache hielt. Er begann zunächst zu weinen und sammelte sich dann, um eine eindrucksvolle Eloge zu halten. Robert Trujillo erinnerte sich daran, wie in diesem Moment plötzlich die Sonne durch die Wolken brach und den Moment unvergesslich machte. Die Zeremonie fand mit einer kleinen Gruppe aus Familie und engen Freunden statt. Trotz der Trauer wurden lustige Anekdoten aus Ozzys Leben geteilt, und zwischen den Tränen erklangen Lachen und Applaus, ganz so, wie der Musiker es sich gewünscht hatte.

Ozzy Osbourne hatte schon zu Lebzeiten klargemacht, wie er seine letzte Reise gestalten wollte. In einer Kolumne aus dem Jahr 2011 für The Times betonte er, dass seine Beerdigung ein Grund zur Freude und keine traurige Angelegenheit sein solle. Er träumte sogar von kleinen Streichen, wie einem Klopfgeräusch aus seinem Sarg oder einem humorvollen Video. Seine Familie und Freunde setzten diese Wünsche offensichtlich um und erinnerten dabei an die Persönlichkeit des Sängers, der trotz aller Höhen und Tiefen in seinem Leben die Fähigkeit bewahrt hatte, die Menschen um ihn herum zu erheitern. Zahllose Erzählungen aus seinem bewegten Leben hielten die Erinnerung an ihn lebendig und machten seine Beerdigung zu einem Zeitpunkt des Abschieds, aber auch einer Feier seines einzigartigen Geistes.

Getty Images Ozzy Osbourne bei einer Pressekonferenz in Los Angeles im Jahr 2018

Getty Images Ozzy Osbourne und Kelly Osbourne in L.A. im Januar 2025

