Bill Kaulitz schwärmt von ARD-Quizstar Sebastian Klussmann

Bill Kaulitz (35) sorgt mal wieder für Gesprächsstoff! Der Tokio-Hotel-Frontmann hat in einer neuen Folge seines beliebten Podcasts "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" ein überraschendes Geständnis gemacht. Während einer Unterhaltung mit seinem Zwillingsbruder Tom (35) erzählte der Sänger, dass er ein großer Fan der ARD-Quiz-Show "Gefragt – Gejagt" sei. Doch nicht die kniffligen Quizfragen, sondern vielmehr einer der Quiz-Experten hat Bills Aufmerksamkeit erregt. "Der eine Jäger, der da immer rauskommt, den finde ich hot", verriet Bill und meinte damit niemand Geringeren als Sebastian Klussmann, den klugen Kopf der Show, der seit über einem Jahrzehnt das Publikum begeistert.

Das beeindruckende Fachwissen begeistert den Sänger. "Der weiß Sachen, da frage ich mich: Was macht der? Der kann den ganzen Tag ja nur dazulernen", schwärmte er. Tom, der seinem Bruder immer gerne zur Seite steht, wollte sofort als Vermittler einspringen und scherzte, dass Sebastian ruhig mal in seine DMs sliden könne. Fans der Quizshow, die auf einen künftigen Auftritt Bills in einem Promi-Special gehofft hatten, müssen jedoch enttäuscht werden. Obwohl Bill die Sendung regelmäßig schaut, gab er zu, dass er selbst nicht besonders gut in Quizfragen sei.

Bill, der sich in der Vergangenheit stets offen über sein Liebesleben geäußert hat, zuletzt mit Marc Eggers (38), findet immer wieder Anlass zur Schwärmerei und lässt die Fans an seinen Gedanken teilhaben. Sein Bruder Tom, der seit einigen Jahren glücklich mit Heidi Klum (52) verheiratet ist, hat für solche Geständnisse immer ein offenes Ohr und beweist mit seinen Kommentaren, wie innig die Verbindung zwischen den beiden Brüdern ist. Ob Sebastian auf diese warmen Worte reagiert, bleibt offen. Dass Bill möglicherweise gerade aber jemanden mit ernsten Absichten datet, ist nicht ausgeschlossen. Ebenfalls im Podcast verriet er, dass mehrere Dates bereits anstehen würden.

Getty Images Bill Kaulitz, August 2023

Imago Sebastian Klussmann, Jäger bei "Gefragt – Gejagt"

PIC ONE / ActionPress Bill und Tom Kaulitz, Musiker