"Tanti liebt dich": Liz Kaeber gratuliert Lev zum Geburtstag

Liz Kaeber (32) feiert ein besonderes Familienereignis: Der kleine Lev, ihr Neffe, wird heute drei Jahre alt. Auf Instagram widmet die stolze Tante ihm rührende Worte zu einem herzerwärmenden Foto. "Tanti liebt dich, mein kleiner Schatz. Heute ist dein 3. Geburtstag und ich weiß noch bis heute ganz genau, wie ich den Brief von der Ärztin als Einzige öffnen durfte, um zu erfahren, dass du ein kleiner Junge wirst", schrieb sie zu der süßen Momentaufnahme. Lev sei ein aufgeweckter und liebenswerter kleiner Frechdachs. Er und seine Schwester Nia seien Liz extrem wichtig. "Ihr bleibt für mich immer etwas ganz Besonderes", ließ sie ihren Neffen wissen.

Liz scheint nicht nur eine engagierte Schwester zu sein, sondern geht in ihrer Rolle als Tante ihres Neffen und ihrer Nichte voll und ganz auf. Sowohl Lev als auch seine ältere Schwester Nia liebt die Ex-Bachelor-Gewinnerin über alles. "Ich bin jeden Tag so dankbar, eure Tante sein zu dürfen", bekräftigte sie in ihrem emotionalen Post zu seinem Geburtstag. Lev und Nia sind die Kinder ihrer Schwester Christin Kaeber (36) und deren Partner Leons Kogaj.

Inzwischen ist Liz selbst Mama. Anfang des Jahres begrüßten sie und ihr Mann Nick Maerker ihren ersten gemeinsamen Sohn, den kleinen Loki, auf der Welt. Zunächst musste sich die kleine Familie im Alltag erst einmal einfinden. Doch inzwischen sei Liz einfach nur begeistert vom Muttersein. "Ich könnte nicht glücklicher sein. Ich möchte euch nur mit auf den Weg geben, für Frauen, die sich anfangs ebenfalls schwertun oder eben nicht den leichtesten Start hatten: Es wird sehr viel besser, sehr viel leichter und man wächst jeden Tag in der neuen Rolle und lernt dazu", appellierte sie vor wenigen Wochen im Netz.

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber und ihr Neffe Lev im Juli 2025

Instagram / christinkaeber Christin Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Loki und Mama Liz Kaeber kuscheln

