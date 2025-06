Diese Serien und Filme gibt es im Juli neu auf Netflix

Im Juli erwartet Netflix-Abonnenten ein wahres Feuerwerk an neuen Inhalten. Ein besonderes Highlight ist die langersehnte Fortsetzung der Kult-Komödie mit Adam Sandler (58): "Happy Gilmore 2" erscheint am 25. Juli und sorgt bei Fans des Originals hoffentlich wieder für jede Menge Lacher. Bereits ab dem 2. Juli gibt es Action pur mit The Old Guard 2, der Fortsetzung des erfolgreichen ersten Teils mit Charlize Theron (49). Auch Marvel-Fans kommen auf ihre Kosten: Ab dem 12. Juli ist "Kraven The Hunter" verfügbar – der Film, der im Kino enttäuschte, könnte nun im Streaming eine zweite Chance bekommen. Mit dem deutschen Mystery-Thriller "Brick" liefert Netflix ab dem 10. Juli zudem düstere Spannung, mit Matthias Schweighöfer (44) und Ruby O. Fee (29).

Besonders interessant ist in diesem Monat der Einstieg in das Prequel-Universum von "Yellowstone". Trotz der exklusiven Bindung an Paramount+ nimmt Netflix die Serie "1923" mit Hollywood-Stars wie Harrison Ford (82) und Helen Mirren (79) ab dem 9. Juli ins Programm. Ein weiteres Serien-Highlight ist die Rückkehr der Fantasy-Serie "The Sandman": Die zweite Staffel startet am 3. Juli und wird in zwei Teilen veröffentlicht. Wer es eher dokumentarisch mag, sollte sich die Sport-Dokuserie "Tour De France: Im Hauptfeld" oder das Live-Box-Event "Katie Taylor vs. Amanda Serrano 3" vormerken. Zwischen neuen Shows wie "Building The Band" und spannenden Thriller-Serien wie "Unter der schwarzen Sonne" ist in diesem Monat für jeden Geschmack etwas dabei.

Neben großen Titeln bietet Netflix auch im Juli nostalgische Inhalte und zahlreiche Neuerscheinungen. Ab Mitte des Monats dürfen sich Fans bewährter Hits auf Filme wie "Mean Girls – Der Girls Club" und "Yesterday" freuen. Wer offen für experimentelle Geschichten ist, kann sich zum Monatsende auf neue Serien wie "Unsagbare Sünden" oder "Ein ehrliches Leben" freuen. Ergänzt wird das vielfältige Programm durch Fortsetzungen beliebter Serien wie "Community Squad" sowie durch brandneue Comedy-Formate, darunter "Vir Das: Fool Volume". Mit diesem abwechslungsreichen Angebot gelingt es Netflix auch im Sommer 2025, eine breite Zuschauerschaft zu erreichen.

Getty Images Adam Sandler, Schauspieler

Getty Images Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Januar 2025

Getty Images Harrison Ford in Las Vegas, Dezember 2022