Das sind aktuell die beliebtesten Netflix-Filme und Serien

Die Streaming-Plattform Netflix begeistert regelmäßig mit neuen Inhalten, und die Zuschauer scheinen ihre Favoriten der vergangenen Woche gefunden zu haben. Bei den Filmen sicherte sich "Die schwarze Witwe" den ersten Platz, ein auf einer wahren Begebenheit basierender Thriller. Ebenfalls hoch im Kurs stehen Blockbuster wie "Mission: Impossible – Fallout" und "Spider-Man: No Way Home". Im Bereich Serien führt "Departement Q" die Rangliste an, gefolgt von der fünften Staffel von "The Rookie", der zweiten Staffel von "Code des Verbrechens" und dem geheimnisvollen Drama "Sirens".

Bei den Filmen hat es mit "Lost in Starlight" sogar eine romantische Animation in die Top 10 geschafft. Wer es düster und actiongeladen mag, kommt mit "Pfad der Vergeltung", "Venom – The Last Dance" oder "Passengers" auf seine Kosten. Die italienische Thrillerserie "Sara – Woman in the Shadows" stieg ebenso hoch ins Netflix-Programm ein wie die dritte Staffel von "Follow the Money" oder die vierte Staffel von "Love, Death & Robots". Fans von "Yellowstone" katapultierten die fünfte Staffel auf die oberen Plätze der Seriencharts.

Schon im Juni wurde das Angebot von Netflix mit einer Vielzahl von neuen Formaten ergänzt – so feierte die dritte Staffel von "Ginny & Georgia" bereits ihr Debüt, während Fans ab Mitte des Monats auch auf die Rückkehr der Hitserie "FUBAR" gespannt sein dürfen. Weitere Highlights wie die Miniserie "Mercy For None" lassen die Herzen der Zuschauer höherschlagen. Zuletzt sorgte auch das bevorstehende Comeback von "Squid Game" Ende Juni für Aufsehen. Darüber hinaus steht in wenigen Tagen die zweite Staffel von "Kaulitz & Kaulitz", einer Reality-Dokumentation mit Bill (35) und Tom Kaulitz (35), in den Startlöchern.

