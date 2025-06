Dieses "Beauty & The Nerd"-Team muss die Villa verlassen

Die neue Staffel von Beauty & The Nerd ist am Donnerstagabend gestartet und sorgte direkt in Folge eins für reichlich Spannung. Die acht Beautys fanden sich mit den acht Nerds in Teams zusammen, doch bereits zum Ende der Folge mussten Christina Rusch (27) und ihr Nerd Jannik die Show verlassen. Grund dafür war ihre Leistung bei einer Challenge, die wenige Stunden zuvor stattgefunden hatte. Mit dem schlechtesten Ergebnis des Wettbewerbs mussten die beiden ohne weitere Ausscheidungsrunde die Villa räumen.

Schon zuvor hatte die Nominierungsrunde für Nervenkitzel gesorgt, denn jedes Couple bestimmte, welches andere Paar nach seiner Meinung die Villa verlassen sollte. Die meisten Stimmen bekamen Chanelle Wyrsch (29) und Sebastian sowie Elsa Latifaj und Aaron. Am Ende spielte dies jedoch keine Rolle, da die Challenge für die Entscheidung ausschlaggebend war. Christina und Jannik landeten auf dem letzten Platz, was prompt ihr Ausscheiden bedeutete. Sebastian, ebenfalls ein Nerd der Show, haderte mit dem Verlust: "[Jannik] ist ein Mensch, der in meiner Welt unterwegs ist und ich weiß, wie schwer es für solche Menschen manchmal ist", offenbarte er unter Tränen im Interview.

Für Christina und ihren Nerd Jannik ist das "Beauty & The Nerd"-Abenteuer nun schon vorbei. Das bedeutet, dass jetzt noch sieben Teams um das Preisgeld von 50.000 Euro kämpfen. Das Playmate Julia Römmelt (31) und der Spielkarten-Nerd Hai gelten als absolutes Favoritenpaar. Auch die AYTO-Bekanntheit Laura Maria Lettgen und ihr Teampartner, der Gamer Sammy, wirken äußerst harmonisch. Im Rennen sind ebenfalls die Ex-Bachelorette Chanelle und der Mittelalter-Nerd Sebastian, sowie Elsa und der Fantasy-Nerd Aaron. Ein neues Team bilden Maria Bell und der 19-jährige Darius, und auch der 3D-Druck-Drachen-Nerd Sascha hat in Anna Orlova alias Anna JamFM eine neue Teampartnerin gefunden.

