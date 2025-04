Channing Tatum und Inka händchenhaltend in L.A. unterwegs

Channing Tatum (44) und die australische Modelschönheit Inka Williams genießen derzeit offenbar nicht nur ihre aufkeimende Beziehung, sondern auch gemeinsame Modemomente. Das Paar wurde händchenhaltend auf einem romantischen Spaziergang in West Hollywood gesichtet und beeindruckte dabei mit lässigen, sportlichen Looks, wie Fotos, die dem Magazin Hello! vorliegen, zeigen. Während der Schauspieler in einem khakifarbenen T-Shirt und weiten marineblauen Hosen mit weißen Sneakers unterwegs war, zog das Model mit einem Pilates-Outfit die Blicke auf sich: tiefergelegte Yogahosen, ein passendes Crop-Top und eine Oversized-Lederjacke.

Die Beziehung von Channing und Inka wurde erstmals bei der Pre-Oscars-Party bestätigt, nur wenige Monate nachdem der Schauspieler und Zoë Kravitz (36) ihre Verlobung aufgelöst hatten. Seitdem präsentieren sie ihre Liebe öffentlich und wirken glücklicher denn je. Inka, die Channing charmant als "besseren König von England" bezeichnete, zeigte sich im Gespräch mit Herald Sun begeistert über ihre Beziehung. Gemeinsame Dates, wie zuletzt beim Formel-1-Rennen in Australien oder intime Dinner-Abende, bei denen auch Channings Hund oft dabei ist, unterstreichen die Harmonie zwischen den beiden. "Ich bin sehr glücklich", machte Inka keinen Hehl aus ihrem frisch verliebten Zustand.

Channing scheint nach der gescheiterten Beziehung mit Zoë wieder glücklich zu sein. Während das Model in einem Interview betonte, dass sie trotz der Trennung positive Gefühle für ihn hege und seine Karriere bewundere, scheint der Schauspieler nun erneut Liebe gefunden zu haben. Sein neues Glück soll ihm seine ehemalige Verlobte von Herzen gönnen, wie ein Insider gegenüber Life & Style berichtete: "Channing und Inka bemerkten, dass Zoë sich für ihren Ex-Verlobten freut und ihn sehr dabei unterstützt, weiterzumachen."

Getty Images Inka Williams, Model

Getty Images Zoë Kravitz im März 2025

