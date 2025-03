Channing Tatum beeindruckt mit körperlicher Transformation

Channing Tatum (44) ist körperlich wieder in Bestform, wie er jetzt mit einer Serie von Oben-ohne-Bildern auf Instagram beweist. Der 1,85-Meter-Mann, bekannt für seine Darstellungen in Filmen wie Magic Mike, zeigt in den Fotos seine jüngsten körperlichen Veränderungen. In seinem Post erklärt er dazu, dass er derzeit 93 Kilogramm wiege, jedoch für verschiedene Filmproduktionen in letzter Zeit starke Gewichtsschwankungen hinnehmen musste: Für den Film "Josephine" habe er sich auf 110 Kilogramm hochgefuttert, während er für seine Rolle im Streifen "Roofman", der im Herbst erscheinen soll, nur noch 78 Kilogramm gewogen habe. "Ich bin so dankbar für meine Genetik, meinen Koch, meinen Trainer und meine Ernährungsexpertin", schreibt Channing und betont, nur dank dieser Unterstützung mit den extremen Gewichtsschwankungen klarzukommen.

Die Bilder riefen Erstaunen bei Fans, aber auch bei anderen Prominenten hervor – darunter ein bewunderndes "Wow!" von Padma Lakshmi (54), unter anderem bekannt aus "Star Trek: Enterprise". Bereits in einem früheren Interview hatte Channing betont, wie unnatürlich es sei, die Art von durchtrainierter Figur zu behalten, die er sich für "Magic Mike" zugelegt hatte. "Man muss sich fast aushungern, und das ist nicht gesund", erklärte er 2022 in der "Kelly Clarkson Show". Besonders jüngere Fans hoffte der US-amerikanische Frauenschwarm mit dieser Warnung zu erreichen – gilt der 44-Jährige doch insbesondere für männliche Teens vielerorts als Fitnessvorbild.

Während seine Waage immer wieder Höhen und Tiefen erlebt, scheint sich Channings Liebesleben inzwischen auf einem Langzeithoch eingependelt zu haben: Der Schauspieler, der mit seiner Ex-Frau Jenna Dewan (44) eine Tochter hat, ist seit Kurzem offiziell mit dem australischen Model Inka Williams liiert. Gemeinsame Schnappschüsse der beiden verbreiteten sich rasch im Netz und zahlreiche Fans zeigten sich begeistert von der neuen Frau an der Seite des Mannes, der 2012 von People zum "Sexiest Man Alive" gekürt wurde. Auch Inka selbst schwärmte gegenüber Herald Sun über ihre Beziehung: "Ich bin sehr glücklich."

Anzeige Anzeige

Getty Images Channing Tatum und die "Magic Mike"-Tänzer im Dezember 2019 in Melbourne

Anzeige Anzeige

Instagram / salmahayek Salma Hayek und Channing Tatum

Anzeige Anzeige