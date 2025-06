Disney+ im Juli 2025: Diese Neuheiten erwarten die Zuschauer

Disney+ bietet seinen Abonnenten im Juli 2025 eine Vielzahl neuer Inhalte, die für jeden Geschmack etwas bereithält. Tierliebhaber können sich auf spannende Dokumentationen rund um Haie freuen, darunter "Vorsicht bissig: Die wildesten Hai Videos der Welt" und "Die größten Tigerhaie der Welt". Historienfans kommen mit der Serie "Washington Black", die ab dem 23. Juli verfügbar ist, voll auf ihre Kosten. Kinder und Familien dürfen sich auf den vierten Teil der erfolgreichen "ZOMBIES"-Reihe freuen, der am 11. Juli erscheint. Auch für Fans von Animationsserien ist gesorgt: Sowohl die fünfte Staffel von "The Great North" als auch die 15. Staffel von "Bob's Burgers" starten im kommenden Monat.

Besonders spannend dürften die Highlights für Filmfreunde sein: Ab dem 16. Juli ist erstmals die gesamte Transformers-Reihe auf der Plattform verfügbar – ergänzt durch das beliebte Spin-off "Bumblebee". Außerdem wirft Disney+ mit "Der weiße Hai: Die Geschichte hinter dem Blockbuster" einen fesselnden Blick zurück auf Steven Spielbergs (78) Klassiker, der vor 50 Jahren die Kinowelt revolutionierte. Auch Serienfans kommen auf ihre Kosten: Neben neuen Staffeln beliebter Titel startet am 17. Juli das Special zu "The Secret Lives of Mormon Wives", das faszinierende Einblicke in eine oft geheimnisvolle Lebenswelt verspricht.

Disney+ hat in den letzten Monaten immer wieder mit einer Vielzahl frischer Marvel-Inhalte überzeugt. Kürzlich startete auch die lang erwartete Serie "Ironheart", in der Dominique Thorne als geniale Wissenschaftlerin Riri Williams in die Fußstapfen von Tony Stark tritt. Mit ihrer einzigartigen Erfindung – einem hochmodernen Anzug – kämpft sie nicht nur für das Gute, sondern muss sich auch gegen mächtige Gegner behaupten. Das zeigt einmal mehr, wie Disney+ seine Exklusivtitel und bekannten Franchises nutzt, um das umfangreiche Streaming-Angebot kontinuierlich zu erweitern und Millionen Fans weltweit zu begeistern.

Getty Images Steven Spielberg

Mark Wahlberg in "Transformers: The Last Knight"

Dia Dipasupil/Getty Images Dominique Thorne, Schauspielerin