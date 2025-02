Zuschauer feiern Krimiserie "High Potential" auf Disney+

Kaitlin Olson (49) begeistert derzeit in der neuen Serie "High Potential" auf Disney+, die seit Januar 2025 weltweit zum Streaming verfügbar ist. In der Krimi-Comedy spielt sie Morgan, eine Reinigungskraft, die während eines nächtlichen Putzjobs auf einer Polizeistation zufällig auf offene Akten stößt und dabei eine gravierende Lücke in den Ermittlungen entdeckt. Ihre Begabung, Zusammenhänge schnell zu erkennen, bleibt nicht unentdeckt. Das Los Angeles Police Department bietet ihr daraufhin eine Beraterinnentätigkeit an. Dabei muss sie nicht nur knifflige Fälle lösen, sondern auch ihr turbulentes Familienleben als alleinerziehende Mutter von drei Kindern meistern, wie Kino.de berichtet.

Die Serie, die auf der französischen Originalproduktion "HIP – Ermittlerin mit Mords-IQ" basiert, punktet mit einem gelungenen Mix aus Humor und Spannung. Ihre Fans loben besonders Kaitlins Darstellung der cleveren, aber unkonventionellen Morgan sowie die hohe Produktionsqualität. Auf Rotten Tomatoes erzielt "High Potential" beeindruckende 96 Prozent Zustimmung von Kritikern und 82 Prozent von Zuschauern, was den derzeitigen Hype um die Serie erklärt. Erste Kommentare zeigen die Begeisterung der Fans: "Meine neue Lieblingsserie. Gut gespielt und sehr unterhaltsam", schreibt ein User. Trotz vereinzelter Kritik, dass die Serie zu nah am französischen Vorbild bleibt, dominiert ein positives Feedback.

Kaitlin, bekannt aus Comedy-Hits wie "It’s Always Sunny in Philadelphia", zeigt mit ihrer neuen Rolle eine weitere Facette ihres Talents. Seit 2008 ist sie mit ihrem Schauspielkollegen Rob McElhenney (47) verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat. Ihre humorvolle Art sorgt dafür, dass sie auch jenseits der Leinwand viele Fans hat. Mit "High Potential" scheint sie nun erneut einen Nerv bei den Zuschauern getroffen zu haben. Das Publikum wartet nun gespannt auf weitere Folgen der Serie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast der Krimi-Serie "High Potential"

Anzeige Anzeige

Getty Images Rob McElhenney und Kaitlin Olson

Anzeige Anzeige

Anzeige