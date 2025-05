Smilla Eckerle plaudert aus, auf welchen Typ Mann sie steht

Smilla Eckerle hat ganz offen über ihren Männergeschmack gesprochen. Bei der Geburtstags- und Releaseparty von Momo Chahine in Dortmund verriet die Make Love, Fake Love-Gewinnerin, dass das Aussehen für sie nicht unbedingt an erster Stelle steht. "Aussehen ist nicht alles", erklärte sie gegenüber Promiflash. Dennoch gebe es einen bestimmten Typ, der ihr besonders zusagt: "Ich stehe auf jeden Fall eher auf den dunkleren Typ. Also blond ist jetzt eher nichts für mich. Aber ich lasse mich auch gerne überraschen. Man weiß nie", fügte sie an.

Die Influencerin ist derzeit Single, nachdem sie und Maurice Spada Anfang Mai ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Zwischen den beiden hatte es offenbar nicht an Betrug oder großen Dramen gelegen, sondern an zu unterschiedlichen Ansichten. Die Trennung scheint Smilla aber nicht davon abzuhalten, ihre Zukunft optimistisch zu sehen. "Ich bin jetzt niemand, der sagt, fürs nächste Jahr kommt gar niemand infrage. Es kommt, wie es kommen soll", macht sie im Gespräch deutlich.

Seit April hielten sich hartnäckige Spekulationen, dass es zwischen Maurice und Smilla kriseln könnte. "Da viele gefragt haben: Ja, Smilla und ich sind kein Paar mehr", verkündet der ehemalige Temptation Island-Verführer daraufhin in seiner Social-Media-Story. Im Interview verriet der Muskelmann dann mehr zu den Hintergründen der Trennung. "Eine große Rolle hat natürlich die Entfernung gespielt und die Tatsache, dass beide nicht wirklich dazu bereit waren, ihr Leben in dem jeweiligen Ort für den anderen komplett aufzugeben", deutete Maurice an.

Instagram / smillaeckrl Smilla Eckerle, TV-Bekanntheit

Instagram / maurice.spada Maurice Spada, "Make Love, Fake Love"-Kandidat 2025

