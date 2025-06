Daniela Katzenberger kontert Mom-Shaming mit witzigem Video

Reality-TV-Star Daniela Katzenberger (38) hat sich jetzt in einem lustigen Clip auf Instagram gemeinsam mit dem Sender VOX dem Thema Mom-Shaming gewidmet. Die 38-Jährige zeigt sich darin zunächst im typischen Katzenberger-Look: pinkes Kleid, auffälliges Make-up und Goldschmuck – ein Stil, für den sie immer wieder kritisiert wird. "Ganz viele bewerten mich als Mama wegen meines Aussehens. Aber Leute, das ist doch total bescheuert", erklärt die Kult-Blondine. Um ein Zeichen zu setzen, wechselt sie im nächsten Moment in ein gemütliches Outfit mit Brille und Oversize-Pulli – und stellt provokant die Frage: "Und so bin ich jetzt also eine bessere Mutter. Oder was?"

Mit dem Clip greift Daniela ein sensibles Thema auf: Mom-Shaming – also die Abwertung von Müttern aufgrund ihres Aussehens oder ihrer Erziehungsentscheidungen. Sie macht deutlich, wie absurd es ist, die Qualität ihrer Mutterrolle am äußeren Erscheinungsbild festzumachen. Genervt von ständigen Vorurteilen über ihr Styling und ihre Erziehung ruft die Blondine dazu auf, solche Denkmuster zu hinterfragen. Seit Jahren muss sich Daniela mit Hasskommentaren im Netz auseinandersetzen – sei es wegen ihrer Figur oder Entscheidungen im Umgang mit Tochter Sophia. Als sie der Kleinen zum Beispiel erlaubte, künstliche Fingernägel aufzukleben, hagelte es Kritik.

Doch anstatt sich zu verbiegen, bleibt Daniela sich treu – dass sie sich dabei selbst auf die Schippe nimmt, kommt bei vielen ihrer Fans gut an. Sie steht zu ihrem extravaganten Stil, der längst zu ihrem Markenzeichen geworden ist. Privat scheint die Ehefrau von Lucas Cordalis (57) in ihrer Mutterrolle voll aufzugehen. Mit ihrer Aktion setzt sie ein klares Zeichen gegen Online-Hass und für mehr Zusammenhalt unter Müttern. Einen kleinen Seitenhieb kann sie sich dabei nicht verkneifen: "Und eins noch: Ich wusste gar nicht, dass es für Rosa eine Altersbeschränkung gibt. Ich finde die Farbe auch noch mit 80 geil."

ActionPress Daniela Katzenberger, Realitystar

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia im April 2025

Instagram / danielakatzenberger Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger mit ihrer Tochter Sophia, August 2024

