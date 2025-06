Kleiner Makel: Daniela Katzenberger war beim Beauty-Doc

Daniela Katzenberger (38) hat sich nun erneut für einen Schönheitseingriff entschieden. In ihrer Doku-Soap war am Freitagabend laut Bild zu sehen, wie sich die Reality-Queen von einem Schönheitschirurgen behandeln lässt. Anlass war eine Narbe am Unterbauch, die seit der Geburt ihrer Tochter Sophia per Kaiserschnitt vor neun Jahren geblieben ist. Bereits vor einigen Jahren versuchte Daniela, die Narbe mithilfe einer Laserbehandlung zu verbessern – allerdings ohne nennenswerten Erfolg. Nun wagte sie einen weiteren Eingriff: Unter Vollnarkose wurde Fett aus dem Nacken entnommen und in die Narbe eingespritzt. Der Eingriff verlief komplikationslos.

Die Narbe, die Daniela liebevoll als "Briefschlitz" bezeichnet, war für sie nicht nur ein optisches Ärgernis, sondern auch mit einigem Frust verbunden. Doch getreu ihrem Lebensmotto "Wenn es dir Lebensqualität nimmt, dann ändere es" wollte sie Abhilfe schaffen. Die Operation war ein komplexer Prozess, der über zwei Stunden in Anspruch nahm. Laut ihrem Chirurgen sollten durch das Verfahren sowohl das Erscheinungsbild als auch die Regeneration der Narbe langfristig verbessert werden. Daniela zeigte sich nach der Operation sichtlich zufrieden: Der Makel, der sie jahrelang gestört hatte, konnte endlich behoben werden.

Im Bereich kosmetischer Eingriffe ist die Katze längst keine Unbekannte. Besonders beim Thema Brustoperationen geht Daniela seit Jahren offen mit ihren Erfahrungen um. Trotzdem betonte sie, nicht immer zufrieden gewesen zu sein. Nach ihrer intensiven Trainingsphase und deutlicher Gewichtsabnahme empfand sie ihre Oberweite im Verhältnis zur schmaleren Taille als zu groß – ein Umstand, der sie zunehmend störte. Mit ihrer offenen Art zeigt Daniela, dass sie keine Scheu hat, Unsicherheiten zu benennen und Veränderungen aktiv anzugehen.

Anzeige Anzeige

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Daniela Katzenberger beim Deutschen Fernsehpreis im September 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Tobias Wendeler und Daniela Katzenberger bei der Miss-Universe-Wahl in Las Vegas