Escort-Dame behauptet, von Neymar Jr. schwanger zu sein

Die Behauptungen einer Escort-Dame rücken Neymar Jr. (33) in der Öffentlichkeit in kein gutes Licht. Eigentlich ist der Fußballstar mit Bruna Biancardi liiert – die aktuell mit ihrem zweiten gemeinsamen Kind schwanger ist. Auf Instagram behauptet Nayara Macedo nun, ebenfalls ein Kind von Neymar zu erwarten. Dort teilte sie sowohl einen positiven Schwangerschaftstest als auch das Video eines Ultraschalls. Die 21-Jährige hat bereits angekündigt, per DNA-Test zu beweisen, dass der Brasilianer der Vater sei: "Ich werde es euch allen zeigen, weil ich weiß, dass ihr neugierig seid."

In der brasilianischen TV-Show "Fofocalizando" erzählte Nayara von einer angeblichen Orgie mit 19 weiteren Escorts, die auf dem Anwesen des Politikers Rafael Motta stattgefunden habe. Dort habe sie, gemeinsam mit einer weiteren Frau, Sex mit dem Sportler gehabt. Jedoch sei diese Party erst am 10. März gestiegen. Wie sie nur wenige Tage später eine Schwangerschaft vorweisen und sogar schon das Geschlecht wissen wolle, angeblich erwarte sie einen Jungen, ist dabei fraglich. Laut Berichten von Bild weise Neymar alle Anschuldigungen von sich. Zwar sei sein persönlicher Helikopter zu diesem Zeitpunkt auf dem Anwesen gelandet, die Maschine habe er aber zu diesem Zeitpunkt an einen Freund verliehen.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Profikicker mit solchen Fremdgehschlagzeilen in Verbindung gebracht wird. Bereits 2023 hatte der 33-Jährige ein Verhältnis mit einer brasilianischen Influencerin, während Bruna gerade mit ihrem ersten gemeinsamen Kind schwanger war. Daraufhin trennte sich das Paar sogar kurzzeitig – im vergangenen Jahr wurde aber eine außergewöhnliche Beziehungsregelung der beiden bekannt: Neymar darf zwar Affären haben, dafür gelten aber bestimmte Regeln. Kein Küssen, Kondompflicht und absolute Diskretion. Wenn an den Behauptungen der Escort-Dame etwas dran sein sollte, wären mindestens zwei der drei Abmachungen verletzt worden.

Instagram / anyawuada Nayara Macedo, Escort-Dame

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und Bruna Biancardi

