Neun Monate nach Mavie: Neymar Jr. ist erneut Vater geworden

Neymar Jr. (32) hat eine süße Nachricht zu verkünden: Er darf sich erneut über Nachwuchs freuen! Der Fußballstar ist bereits Vater von Töchterchen Mavie und Sohn Davi Lucca. Auf Instagram teilt er jetzt eine Reihe von süßen Fotos des kleinen Wonneproppens. Zudem verrät er direkt auch Namen und Geschlecht: Die kleine Helena erblickte bereits am 3. Juli das Licht der Welt. Anfang des Jahres wurde bereits spekuliert, dass die Influencerin Amanda Kimberlly ein Kind von dem Brasilianer erwarten könnte. Und tatsächlich verkündete auch sie die Geburt des Promi-Sprösslings in den sozialen Medien.

Für Neymar ist Helena schon der dritte Nachwuchs. Erst vor neun Monaten bekam der brasilianische Nationalspieler gemeinsam mit seiner Ex-Freundin Bruna Biancardi Tochter Mavie. Rund einen Monat später zerbrach jedoch ihre Liebe. Angeblich sei eine Affäre der Auslöser für das Liebes-Aus der zwei gewesen. Kurz darauf kursierten die Gerüchte, dass Amanda schwanger sei. "Neymar nahm die Information mit Freude auf und war bereit, den DNA-Test sofort nach der Geburt des Kindes zu machen", berichtete ein Insider laut dem brasilianischen Nachrichtenportal LeoDias.

Doch trotz des Wirrwarrs im Liebesleben des Al-Hilal-SFC-Spielers scheint er ein liebevoller Vater für seine Kinder zu sein. So postete er kürzlich ein Video in den sozialen Medien, das ihn beim Spielen mit seinen Kids zeigt. In dem Clip sitzt Neymar auf dem Boden und hält erwartungsvoll die Arme offen, während Töchterchen Mavie mit der Hilfe ihres Halbbruders auf ihn zuläuft. Den niedlichen Einblick in sein Privatleben kommentierte er lediglich mit ein paar Herzen.

Instagram / neymarjr Neymars Baby Helena

Instagram / brunabiancardi Neymar Jr. und Bruna Biancardi

