Neymar Jr. teilt Kuschel-Schnappschuss mit Tochter Mavie

Neymar Jr. (32) zählt zu den erfolgreichsten Sportstars der Welt. In seiner Karriere konnte er schon so einige Erfolge feiern. Und auch privat erreichte der Profifußballer bereits den einen oder anderen Meilenstein – so wurde er im vergangenen Herbst erneut Vater. Obwohl er und die Mutter seines Kindes inzwischen wieder getrennte Wege gehen, ist Töchterchen Mavie sein ganzer Stolz. Das macht er nun wieder deutlich: Auf Instagram postet Neymar einen Schnappschuss, der ihn gemeinsam mit der Kleinen bei einer Kuschel-Session zeigt. Den Beitrag kommentiert der zweifache Vater einzig mit mehreren Herz-Emojis.

Auch die Fans des gebürtigen Brasilianers können ihre Verzückung über den neuesten Familienzuwachs des 32-Jährigen kaum in Worte fassen. Das könnten die zahlreichen Kommentare unter dem Posting kaum deutlicher machen. Neben "Schätzchen", "Wie süß" oder auch "Was für eine Schönheit" regnet es zudem zahlreiche Herz- und Herzaugen-Emojis für den süßen Vater-Tochter-Moment. Dabei macht der eine oder andere Follower des Sportlers auch eine ganz bedeutende Beobachtung – denn die kleine Mavie scheint bereits jetzt ein regelrechtes Abbild ihres berühmten Vaters zu sein. So heißt es von einem User nur "Originalgetreue Kopie", während ein weiterer dem nur mit "Sie sieht dir ähnlicher als du dir selbst" zustimmt.

Dass Neymar sein Dasein als Vater trotz der Trennung von Partnerin Bruna Biancardi in vollen Zügen genießt, ist kein Geheimnis. Bereits im Verkündungspost der Geburt seines Sprösslings zeigte sich der Brasilianer voller Freude. "Unsere Mavie ist gekommen, um unser Leben zu vervollständigen. Willkommen, Tochter! Du wirst von uns bereits sehr geliebt. Danke, dass du uns gewählt hast", schrieb der Fußballer zu einer Bildreihe, die ihn zusammen mit seiner damaligen Partnerin und ihrem neugeborenen Baby zeigte.

Instagram / neymarjr Neymar Jr. und seine Tochter Mavie, 2024

Instagram / neymarjr Neymar Jr. mit seiner Freundin Bruna und seiner Tochter

Wie findet ihr Neymars Vater-Tochter-Schnappschuss?



