Wie niedlich! Neymar Jr. teilt ein Video mit seinen Kindern

Ist das süß! Neymar Jr. (32) zeigt seinen Followern auf Instagram Einblicke in sein privates Leben mit seinen Kindern. Auf seinem Video sieht man, wie der Fußballer auf dem Boden sitzt und erwartungsvoll seine Arme offen hält für seine kleine Tochter Mavie, die mithilfe ihres Halbbruders Lucca da Silva Santos auf ihn zu läuft. Es sind die ersten kleinen Schritte von seinem Töchterchen, das erst im vergangenen Herbst auf die Welt gekommen ist. Seinen Beitrag, der noch zwei weitere Bilder aus seinem Familienleben zeigt, betitelt der zweifache Vater mit einem Herzen.

Über eine Million Likes hat der Beitrag des Sportlers erreicht. Seine Fans sind von den liebevollen Schnappschüssen beeindruckt und kommentieren sie fleißig mit süßen Worten. Einer von ihnen schwärmt: "Wunderschöne und gesegnete Familie! Super Papa, super Mamas und super Kids!" Viele von ihnen himmeln seine kleine Tochter an, wie ein Follower unter seinem Bild: "Gesegnete Familie! Das süßeste Ding aller Zeiten, Mavie!" Seine beiden Kinder, die von unterschiedlichen Müttern sind, scheinen sich untereinander perfekt zu verstehen, wie die Schnappschüsse zeigen.

Neymar hat mit seiner Jugendliebe Carolina Dantas den Sohn Davi Lucca, der im August 2011 zur Welt kam. Im vergangenen Herbst bekam Neymar gemeinsam mit Bruna Biancardi die kleine Mavie – nur ein paar Wochen später verkündeten die beiden ihre Trennung. In ihrer Instagram-Story machte Bruna publik, dass sie und der Kicker von nun an getrennte Wege gehen. "Dies ist eine private Angelegenheit, aber da ich oft mit Nachrichten, Verdächtigungen und Witzen in Verbindung gebracht werde, möchte ich euch mitteilen, dass ich nicht in einer Beziehung bin", betonte die Beauty und dementierte damit auch direkt die Gerüchte, dass sie wieder vergeben sei.

Getty Images Neymar beim Finale des Copa America Brazil 2021

Instagram / neymarjr Neymar Jr. mit seiner Freundin Bruna und seiner Tochter

